Дмитрий Богданов: "Мы создали все условия для развития проектов самозанятых Самарской области"

В Самарской области определили первых получателей кейса бизнес-услуг для самозанятых. Это мера поддержки, которая была разработана в Самарской области в 2020 году. Третий год подряд она пользуется большой популярностью у плательщиков налога на профессиональный доход. Сами кейсы представляют собой набор услуг для успешного старта и эффективного развития проекта плательщика налога на профессиональный доход.

Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 110 тысяч самозанятых. Их суммарный доход за время действия налогового режима (с 1 января 2020 года) превысил 18,4 млрд рублей. За этот же период общий объем уплаченного налога на профессиональный доход составил 588 млн рублей.

"Мы создали все условия для развития проектов самозанятых, их роста от начинающих до опытных представителей бизнеса, создающих свои предприятия и рабочие места. Очень важно, что инициативные граждане получают поддержку на старте своей деятельности, активно интересуются существующими инструментами поддержки, которые мы утверждаем для каждого этапа развития таких проектов: от помощи в регистрации, предоставления рабочих мест в коворкинге регионального центра "Мой бизнес" и обучения бизнес-основам до льготного микрокредитования, содействия в продвижении и информационной поддержки", — рассказал о работе с самозанятыми министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В состав комплексного пакета бизнес-услуг входят персональная консультация и маркетинговый анализ проекта, профессиональная фотосъемка и создание видеовизитки, публикация интервью самозанятого на портале государственной поддержки бизнеса Mybiz63.ru и анонс этого интервью в социальных сетях регионального центра "Мой бизнес 63".

В число первых обладателей комплексов бизнес-кейсов вошли 10 проектов пользователей специального налогового режима. Среди них — студия рисования для взрослых и детей, мастерские по изготовлению торшеров и светильников, украшений из полудрагоценных камней, по созданию корзин и предметов интерьера из джута, изготовлению продукции из бельгийского шоколада, пошиву постельного белья и др.

По итогам апреля также будут отобраны еще 10 самозанятых, которые смогут прокачать свой проект. Воспользоваться этой мерой поддержки можно совершенно бесплатно, достаточно подать заявку по ссылке и пройти конкурсный отбор. Экспертное жюри, в состав которого входят предприниматели и представители региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, оценивают полноту описания и оригинальность заявленных к рассмотрению проектов.

"Я начала заниматься любимым делом с апреля 2021 года и в течение первых 14 дней зарегистрировалась, чтобы все было официально! Определенно, регистрация в качестве самозанятого помогает: я могу проходить обучающие курсы, получать поддержку от государства и, в конечном итоге, развиваться и расти", — отметила мастер по созданию детского текстиля и игрушек Ксения Баусова.

Ознакомиться с полным перечнем инструментов поддержки самозанятые могут на сайте mybiz63.ru.