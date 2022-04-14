ПСБ первым в России интегрировал возможность приема платежей в мобильный банк

ПСБ первым на российском рынке эквайринговых услуг запустил возможность для бизнеса принимать платежи с помощью смартфона, не выходя из мобильного банка.
Новое решение подходит для любого телефона с NFC-модулем, работающего на операционной системе Android 9.0 и выше. Сервис реализован на базе технологии SoftPOS, которую ПСБ запустил для приема платежей в 2021 году, также первым в России. Кроме работы в режиме платежного терминала, сервис может использоваться и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает предпринимателям функционал, не только соответствующий положениям закона о контрольно-кассовой технике, но и необходимый для полноценного ведения бизнеса.
"Основное преимущество, которое получают предприниматели, работая с приложением SoftPOS, — это значительная экономия на покупке и обслуживании POS-терминала, при выполнении всех требований законодательства, и ПСБ отмечает востребованность этой услуги: количество обращений клиентов на подключение SoftPOS за последние полгода выросло в пять раз, а четверть клиентов банка в сегменте массового бизнеса сегодня выбирают SoftPOS вместо обычного POS-терминала. Мы решили сделать этот сервис еще удобнее, поэтому интегрировали возможность приема платежей в мобильное приложение ПСБ Бизнес: теперь у клиентов нет необходимости переключаться между приложениями, установленными на смартфоне, для проведения обычных процедур оплаты, а достаточно только установить на смартфон виджет, который позволяет одним нажатием активировать функцию оплаты", — сказал Никита Хомутов, директор по эквайрингу ПСБ.
Технология SoftPOS и возможности, которая она открывает предпринимателям, особенно востребована малым и микро-бизнесом, курьерскими службами, торговыми точками с небольшой проходимостью и другими компаниями, работающими там, где не требуется выдавать большое количество чеков в короткий промежуток времени.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?