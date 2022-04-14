Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию

В четверг, 14 апреля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое еженедельно проводит заместитель председателя правительства РФ, председатель президиума комиссии Марат Хуснуллин.
Центральной темой обсуждения стало достижение регионами целевых показателей нацпроектов и госпрограмм в части капитального строительства социальных объектов и инфраструктуры.
"Мы в непрерывном режиме занимаемся разработкой антикризисных мер. За прошедшие две недели Правительством Российской Федерации был принят ряд актов, нацеленных на поддержание строительного сектора — драйвера всей экономики в существующих условиях. Приняты решения, которые ускорят и упростят многие процессы в строительстве. Сейчас основная задача, стоящая перед регионами — своевременное кассовое исполнение расходов. Это — основная антикризисная мера, коллеги", — обратился зампред правительства Российской Федерации к регионам, открывая заседание штаба.
Ход исполнения нацпроектов в регионах — под постоянным контролем правительства России. Самарская область — в "зеленой" зоне федеральных "светофоров" практически по всем направлениям реализации национальных приоритетов.
По информации министерства транспорта региона, представленной к заседанию штаба, отрасль дорожного строительства полностью готова к началу сезона строительных работ. В 2022 году на территории Самарской области в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" планируется ввести 83 объекта дорожного строительства общей протяженностью 296 км. Это 42 региональных дороги, 10 улиц в Тольятти и 31 улица в Самаре. В областном центре, в том числе в этом году планируют выполнить реконструкцию улицы XXII-го партсъезда и начать строительство продолжения Авроры.
Финансирование проекта в общей сложности составляет 8,69 млрд рублей. Кассовое исполнение по проекту "Региональная и местная дорожная сеть" уже составило 27%.
Еще 19 автомобильных дорог будут приведены в нормативное состояние в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения".
Торги по всем объектам проведены, заключены контракты на запланированные работы. Полным ходом идет контрактация объектов 2023 года.
Министерство строительства Самарской области сообщает, что на конец первого квартала в рамках строительства капитальных объектов освоено 97% средств федерального бюджета. Заключены контракты на все четыре объекта программы "Стимул". В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на переселение граждан из аварийного жилья планируют направить 9,25 млрд рублей. Отчитаться об исполнении по этим средствам министерство планирует до начала декабря текущего года.
В настоящее время под контролем регионального минстроя — строительство социальных объектов в рамках национальных проектов "Образование" (три школы), "Здравоохранение" (три объекта), культура (один), "Демография" (шесть детских садов). По трем объектам планируется заключить контракты в июне–июле, по остальным десяти контрактация завершена.
Большой объем работ в области предстоит выполнить в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" (нацпроект "Экология") и "Формирование комфортной городской среды" (НП "Жилье и городская среда").
Ведется строительство и реконструкция на 11 очистных сооружениях, восемь из них планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Общий объем финансирования работ составляет 3,33 млрд рублей. Кассовое исполнение расходов — 32%.
Строится 13 объектов водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода". Срок завершения шести из них — декабрь 2022-го. По всем объектам заключены контракты, исполнение составляет 13%. Общий объем средств, запланированных на этот год, — 1,15 млрд рублей.
"В Самарской области контрактация объектов капитального строительства в рамках нацпроектов и государственных программ практически завершена. Мы ведем постоянный мониторинг исполнения графиков работ на всех этапах. Несмотря на то что сегодня мы работаем в достаточно непростых условиях, есть уверенность, что все намеченные планы будут выполнены. Определенные трудности могут быть связаны с удорожанием строительных материалов и работ, но есть понимание, как решать эти вопросы, есть понятные и эффективные механизмы по компенсации, это позволяет нивелировать риски и завершать строительство объектов в намеченные сроки", — отметил Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.