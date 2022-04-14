Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию

В четверг, 14 апреля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое еженедельно проводит заместитель председателя правительства РФ, председатель президиума комиссии Марат Хуснуллин.

Центральной темой обсуждения стало достижение регионами целевых показателей нацпроектов и госпрограмм в части капитального строительства социальных объектов и инфраструктуры.

"Мы в непрерывном режиме занимаемся разработкой антикризисных мер. За прошедшие две недели Правительством Российской Федерации был принят ряд актов, нацеленных на поддержание строительного сектора — драйвера всей экономики в существующих условиях. Приняты решения, которые ускорят и упростят многие процессы в строительстве. Сейчас основная задача, стоящая перед регионами — своевременное кассовое исполнение расходов. Это — основная антикризисная мера, коллеги", — обратился зампред правительства Российской Федерации к регионам, открывая заседание штаба.

Ход исполнения нацпроектов в регионах — под постоянным контролем правительства России. Самарская область — в "зеленой" зоне федеральных "светофоров" практически по всем направлениям реализации национальных приоритетов.

По информации министерства транспорта региона, представленной к заседанию штаба, отрасль дорожного строительства полностью готова к началу сезона строительных работ. В 2022 году на территории Самарской области в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" планируется ввести 83 объекта дорожного строительства общей протяженностью 296 км. Это 42 региональных дороги, 10 улиц в Тольятти и 31 улица в Самаре. В областном центре, в том числе в этом году планируют выполнить реконструкцию улицы XXII-го партсъезда и начать строительство продолжения Авроры.

Финансирование проекта в общей сложности составляет 8,69 млрд рублей. Кассовое исполнение по проекту "Региональная и местная дорожная сеть" уже составило 27%.

Еще 19 автомобильных дорог будут приведены в нормативное состояние в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения".

Торги по всем объектам проведены, заключены контракты на запланированные работы. Полным ходом идет контрактация объектов 2023 года.

Министерство строительства Самарской области сообщает, что на конец первого квартала в рамках строительства капитальных объектов освоено 97% средств федерального бюджета. Заключены контракты на все четыре объекта программы "Стимул". В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на переселение граждан из аварийного жилья планируют направить 9,25 млрд рублей. Отчитаться об исполнении по этим средствам министерство планирует до начала декабря текущего года.

В настоящее время под контролем регионального минстроя — строительство социальных объектов в рамках национальных проектов "Образование" (три школы), "Здравоохранение" (три объекта), культура (один), "Демография" (шесть детских садов). По трем объектам планируется заключить контракты в июне–июле, по остальным десяти контрактация завершена.

Большой объем работ в области предстоит выполнить в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" (нацпроект "Экология") и "Формирование комфортной городской среды" (НП "Жилье и городская среда").

Ведется строительство и реконструкция на 11 очистных сооружениях, восемь из них планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Общий объем финансирования работ составляет 3,33 млрд рублей. Кассовое исполнение расходов — 32%.

Строится 13 объектов водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода". Срок завершения шести из них — декабрь 2022-го. По всем объектам заключены контракты, исполнение составляет 13%. Общий объем средств, запланированных на этот год, — 1,15 млрд рублей.

"В Самарской области контрактация объектов капитального строительства в рамках нацпроектов и государственных программ практически завершена. Мы ведем постоянный мониторинг исполнения графиков работ на всех этапах. Несмотря на то что сегодня мы работаем в достаточно непростых условиях, есть уверенность, что все намеченные планы будут выполнены. Определенные трудности могут быть связаны с удорожанием строительных материалов и работ, но есть понимание, как решать эти вопросы, есть понятные и эффективные механизмы по компенсации, это позволяет нивелировать риски и завершать строительство объектов в намеченные сроки", — отметил Виктор Кудряшов.