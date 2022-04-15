Тольяттинский безработный потерял 250 тыс. руб., "вложив" их на бирже

В Тольятти безработному 44-летнему местному жителю от "брокера" торговой интернет площадки поступило "выгодное" предложение. Неизвестный рассказал, что генерировать деньги можно практически из воздуха. Необходимо, лишь правильно вложить их, после чего можно пожизненно получать большие дивиденды играя на виртуальной бирже.
В случае участия в "бизнесе" мошенник предложил индивидуальные условия договора, прозрачную работу, высокую ликвидность и поддержку опытных экспертов. Поддавшись на заманчивое предложение потерпевший, посредством одного из интернет-сайтов перевел мошеннику более 250 тыс. руб., после чего неизвестный перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.