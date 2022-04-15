БК "Самара" уступил "Уралмашу" - 61:90

Начало матча получилось для самарской команды катастрофическим: 4:18 после шести сыгранных минут. Слишком много позволяя хозяевам на своей половине, на чужой самарцы ограничивались редкими попаданиями — 10:24 после стартового периода. Мало что изменилось и во второй четверти.

Болельщики, преодолевшие тысячу километров, чтобы поддержать "Самару" на Урале, не теряя оптимизма, поддерживали команду — но поймать игру ей никак не удавалось.

Только в третьей десятиминутке, которую соперники начинали при "-31" для самарцев, гости стали более-менее стабильно набирать очки. Попадания Максима Шелекето, Максима Дыбовского и Тайрона Харриса позволили завершить четверть в свою пользу (18:17) — но на общей ситуации это не сильно сказалось. С минимальным перевесом "Самара" выиграла и заключительный период (20:19), что может, наверное, послужить некоторым утешением.

61:90 — поражение "Самары".