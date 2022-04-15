БК "Самара" уступил "Уралмашу" - 61:90

Начало матча получилось для самарской команды катастрофическим: 4:18 после шести сыгранных минут. Слишком много позволяя хозяевам на своей половине, на чужой самарцы ограничивались редкими попаданиями — 10:24 после стартового периода. Мало что изменилось и во второй четверти.
Болельщики, преодолевшие тысячу километров, чтобы поддержать "Самару" на Урале, не теряя оптимизма, поддерживали команду — но поймать игру ей никак не удавалось.
Только в третьей десятиминутке, которую соперники начинали при "-31" для самарцев, гости стали более-менее стабильно набирать очки. Попадания Максима Шелекето, Максима Дыбовского и Тайрона Харриса позволили завершить четверть в свою пользу (18:17) — но на общей ситуации это не сильно сказалось. С минимальным перевесом "Самара" выиграла и заключительный период (20:19), что может, наверное, послужить некоторым утешением.
61:90 — поражение "Самары".
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.