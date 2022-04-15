ПСБ увеличил доходность по накопительному счету "Акцент на процент" в среднем на 8 п. п., максимально — до 17,5% годовых*.

Базовая ставка по накопительному счету составляет 10% годовых. К ней действует надбавка 6,5 п. п., которая начисляется на сумму до 1 млн рублей, размещенной на счете, при ежемесячных тратах по любой карте ПСБ от 5 тыс. рублей. Такую же надбавку получают участники программы Orange Premium Club на сумму не более 1,5 млн рублей на накопительном счете и аналогичной сумме трат по банковской карте. Максимальная надбавка в 7,5 п. п. доступна клиентам, которые тратят по картам от 100 тыс. рублей в месяц.

Проценты по накопительному счету начисляются за каждый день размещения средств и выплачиваются ежемесячно. Накопительный счет можно открыть в любом отделении банка.

Кроме того, клиент может подключить сервис автопополнения "Купил — накопил" и "Пополнил — накопил". Услуга позволяет самостоятельно настроить перечисление определенной суммы от каждой покупки с карты на накопительный счет. Подключить сервис можно в любом отделении банка, мобильном приложении или интернет-банке.

"Интерес к накопительному счету как к более гибкому инструменту с высокой ликвидностью средств постоянно растет. И многие используют счет как комплексный продукт с привлекательной доходностью для накопления сбережений не только в долгосрочной перспективе, но и на менее коротких сроках. Наши вкладчики ценят еще одно неоспоримое преимущество счета "Акцент на процент" — возможность получать повышенный процент на счет всем, кто активно пользуется картой ПСБ при оплате покупок. Поэтому, несмотря на снижение ключевой ставки, мы улучшаем условия по накопительному счету, что позволит получать доходность на уровне ставок по депозитам и увеличит процент за счет дополнительного приятного бонуса", — отмечает руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.