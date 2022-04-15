Маньяка Рылькова обвинили в пяти убийствах женщин и подростка

Завершено расследование уголовного дела отбывающего пожизненный срок тольяттинского маньяка - серийного убийцы Олега Рылькова. На этот раз его обвиняют в убийстве нескольких человек, сопряженном с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с августа 1993 г. по ноябрь 1994 г. в Центральном районе Тольятти Рыльков убил пять женщин и девушку, которой было 15 лет.
Так, в январе 1994 г. маньяк нашел жертву в доме на ул. Мира. Он ходил по подъезду и нашел открытую входную дверь. В квартире спала на диване женщина. Рыльков нарезал жгуты из найденной на кухне бельевой веревки и планировал связать руки и ноги потерпевшей. Сделать этого мужчина не смог из-за сопротивления жертвы. Тогда, угрожая ножом, он накинул ей на шею веревку, избил женщину и три раза ударил ножом в шею. После этого обвиняемый украл деньги и ушел.
Весной того же года Рыльков расправился с местной жительницей, помешавшей ему напасть на несовершеннолетнюю. Женщина увидела, как незнакомец пытается завести диалог с ребенком, и задала ему вопрос, чем привлекла внимание прохожих. После этого злоумышленник проник к ней в дом, разбив окно палкой, избил жертву и повалил на пол. Женщина пыталась оказать сопротивление, но Рыльков задушил ее, сдавив шею палкой.
Во время расследования следователи изучили результаты экспертиз и проверили показания обвиняемого на месте, что помогло восстановить достоверную картину произошедшего.
Сейчас Рыльков отбывает пожизненное заключение в исправительной колонии в Оренбургской области.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области, расследование уже завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено для рассмотрения в суд.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.