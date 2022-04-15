Маньяка Рылькова обвинили в пяти убийствах женщин и подростка

Завершено расследование уголовного дела отбывающего пожизненный срок тольяттинского маньяка - серийного убийцы Олега Рылькова. На этот раз его обвиняют в убийстве нескольких человек, сопряженном с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с августа 1993 г. по ноябрь 1994 г. в Центральном районе Тольятти Рыльков убил пять женщин и девушку, которой было 15 лет.

Так, в январе 1994 г. маньяк нашел жертву в доме на ул. Мира. Он ходил по подъезду и нашел открытую входную дверь. В квартире спала на диване женщина. Рыльков нарезал жгуты из найденной на кухне бельевой веревки и планировал связать руки и ноги потерпевшей. Сделать этого мужчина не смог из-за сопротивления жертвы. Тогда, угрожая ножом, он накинул ей на шею веревку, избил женщину и три раза ударил ножом в шею. После этого обвиняемый украл деньги и ушел.

Весной того же года Рыльков расправился с местной жительницей, помешавшей ему напасть на несовершеннолетнюю. Женщина увидела, как незнакомец пытается завести диалог с ребенком, и задала ему вопрос, чем привлекла внимание прохожих. После этого злоумышленник проник к ней в дом, разбив окно палкой, избил жертву и повалил на пол. Женщина пыталась оказать сопротивление, но Рыльков задушил ее, сдавив шею палкой.

Во время расследования следователи изучили результаты экспертиз и проверили показания обвиняемого на месте, что помогло восстановить достоверную картину произошедшего.

Сейчас Рыльков отбывает пожизненное заключение в исправительной колонии в Оренбургской области.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области, расследование уже завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено для рассмотрения в суд.