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Банк "Открытие": количество пользователей интернет-банка за март выросло более чем на треть

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Доля проникновения дистанционных сервисов "Открытия" в активную клиентскую базу физлиц в марте 2022 года увеличилась до 77%. Число пользователей интернет-банка выросло за месяц на 36%. При этом большинство клиентов — 72% активной клиентской базы ― продолжают использовать мобильное приложение банка.

В цифровых каналах "Открытия" клиентам доступен полный спектр услуг для решения ежедневных финансовых задач. В марте в мобильном приложении клиенты чаще всего совершали переводы в Системе быстрых платежей, между своими счетами и оплачивали сотовую связь. Наиболее популярными операциями в интернет-банке стали переводы между своими счетами и по реквизитам, оплата коммунальных услуг и сотовой связи.

75% пользователей мобильного приложения используют смартфоны на Android, а 25% — iOS-устройства. В интернет-банк 62% пользователей заходят со стационарных компьютеров, 36% с мобильных телефонов, 2% — с планшетов.

Ранее установленные мобильные приложения "Открытия" для Android и iOS продолжают работать в обычном режиме. Если клиенты не успели скачать приложение из сторов, обладатели Android могут загрузить его с сайта банка, а iOS ― добавить ссылку для удобного доступа к интернет-банку со своего смартфона.

Для регистрации в интернет-банке клиентам необходимо перейти на сайт банка и нажать "Регистрация". Понадобится карта "Открытия" или номер телефона, если у клиента оформлены другие продукты.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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