Три тольяттинки открыли игорный клуб и получили условные сроки

В Тольятти осудили трех местных жительниц за организацию азартных игр, сообщает прокуратура Самарской области.

Под видом букмекерской компании женщины организовали игорный клуб. Заведение работало, пока туда не пришли правоохранители. Игровое оборудование изъяли.

Суд назначил женщинам от двух до трех лет лишения свободы условно. Кроме того, одной из них назначили штраф 100 тыс. рублей.