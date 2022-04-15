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Дмитрий Азаров встретился с учениками тольяттинской православной гимназии

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти ознакомился с работой Православной классической гимназии, которая была создана 27 лет назад.

Директор, ректор Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского протоиерей Димитрий Лескин рассказал, что на сегодняшний день в учреждении учится свыше 400 ребят, включая воспитанников детского сада.

В гимназии ведется углубленное изучение истории, филологии, английского и итальянского языков, латыни, географии, экономики, обществознания. Кроме того, учащимся представлена возможность получения дополнительного музыкального, художественного и хореографического образования.

Духовным сердцем гимназии является домовая церковь во имя Всех Святых, в земле Русской просиявших, которая была построена при поддержке ПАО "АвтоВАЗ" и открыта в 2000 году. Здесь Дмитрий Лескин представил Дмитрию Азарову икону Божией Матери Самарская.

Дмитрий Лескин рассказал: как была обретена эта икона и кто ее написал, до сих пор не известно. Однако до наших дней сохранилось распространенное запорожское предание, которое свидетельствует о том, что эта икона была приобретена казаками где-то на Востоке и оттуда принесена в Сечь как особая святыня.

Само изображение ее наподобие Ахтырской иконы Божией Матери. Справа написан распятый на Кресте Спаситель, а также Иерусалимский храм Соломонов и запечатанный гроб. Слева — столб, обвитый веревками, копье и трость, сверху на столбе петух. С правой стороны солнце, слева — луна. На иконе также изображены страстные орудия: гвозди, молот, клещи, розга терновая, кувшин, чаша, фонарь, риза со жребиями, терновый венец.

В 1770 году в Запорожской Сечи чудотворная икона была перенесена в город Новые Кодаки Кодацкой паланки Войска Запорожского и помещена в Свято-Николаевском храме. После ликвидации Сечи в 1778 году Чудотворная икона Божией Матери была взята в архиерейский дом, находившийся в Полтаве в Крестовоздвиженском монастыре, а летом 1804 года перенесена в город Екатеринослав (ныне Днепропетровск) и хранилась в архиерейской ризнице. В 1807 году была торжественно перенесена в Самарский монастырь и стала называться Самарской иконой Божией Матери. Есть предание, что образ сам приплыл по реке Самара, которая есть на территории Украины.

"Очень много топонимов связано с русскими землями. Прямых доказательств того, что икона связана с нашей Самарой нет, но скорее всего название самих населенных пунктов в Украине связано с выходцами из Самары после расформирования казачьего войска, — отметил Алексей Лескин. — Таким образом икона связывает Россию и Украину. В монастыре города Новомоссковск Днепропетровской области находится один из почитаемых списков Самарской иконы. Это еще одно свидетельство, что у нас общая история, единое духовное и культурное пространство, единая вера, и все мы под Покровом Божией Матери".

О существовании иконы Дмитрий Азаров узнал в 2012 году. "Днепропетровск был город-побратим Самары. И когда-то я обсуждал с мэром города, чтобы привезти эту икону на самарскую землю. Но, к сожалению, развивающиеся события не позволили этого сделать, отношения, сформированные националистической идеологией, просто препятствовали нормальным человеческим и духовным контактам. Но мы знаем, что многие люди чувствовали неразрывную связь нашей общей истории", — отметил губернатор.

В конце января на заседании попечительского совета Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия руководитель области напомнил о существовании иконы Божией Матери Самарская и ее истории. И с благословения митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия был изготовлен список чудотворного образа.

Дмитрий Азаров поблагодарил мастерскую Академии Святителя Алексия и иконописца Виктора Берха за написание этой иконы. "Важно, чтобы здесь, на самарской земле, больше узнали об этой святыне. Приятно и важно для меня было услышать, что у иконы возможно есть связь с нашим регионом", — отметил губернатор. Икона Божией Матери Самарская останется в домовой церкви при Православной гимназии.

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