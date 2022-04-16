Виктор Кудряшов: в субботниках участвуют активные, неравнодушные люди

В Самарской области продолжается месячник по благоустройству. Субботники, в которых, наряду с работниками муниципальных служб благоустройства, участвуют все желающие, в этом году проходят в три этапа.
Первая волна - Гагаринский субботник состоялся 9 апреля. Только в областном центре в нем приняли участие более 20 тысяч человек: сотрудники городской и районных администраций, муниципальных предприятий, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, работники промышленных предприятий, объектов потребительского рынка, учреждений социальной сферы.
16 апреля привести в порядок дворы, улицы и общественные пространства в Самарской области вышли 40 тысяч человек: сотрудники правительства Самарской области, работники министерств и ведомств, местных администраций, представители общественных организаций, Российские студенческие отряды и все желающие. Принял участие в традиционных весенних работах на Самарской набережной и первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
"Основной субботник состоится через неделю, 23 апреля. Но уже сегодня несколько тысяч человек вышли на уборку своих городов, поселков, деревень. Радует, что у нас так много неравнодушных, активных людей. Жители региона хотят видеть территории чистыми, благоустроенными, красивыми. Начинается сезон ремонта и строительства дорог. Мы планируем привести в порядок большое количество дворовых территорий, общественных пространств. Но все начинается с этого дня, с субботника, когда мы сами показываем свою заинтересованность в том, чтобы мир вокруг становился опрятнее, чище и, наверное, добрее. Важно, что в эти дни приоритет отдается уборке мест, где расположены монументы, посвященные Великой Победе. До 9 мая мы должны завершить все работы, чтобы достойно встретить священный для каждого гражданина России праздник", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается