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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" вновь проиграла "Уралмашу"

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" крупно уступила "Уралмашу" и во втором матче полуфинальной серии — 69:103.

В отличие от первой игры, сегодня самарской команде удалось не пропустить стартовый рывок хозяев. Евгений Фидий и вернувшийся в состав Артем Исаков своими попаданиями пару раз выводили самарцев вперед. Но с середины стартового периода "Уралмаш" все же прибрал инициативу к рукам и начал убегать в отрыв. "-11" к концу четверти, "-20" к середине второго периода и "-25" к большому перерыву — в эти минуты самарские болельщики наверняка чувствовали не самое приятное дежавю.

Переломить игру у "Самары" вновь не получилось: 69:103.

Серия переезжает в Самару: 19 апреля команды сыграют во Дворце спорта, начало матча — в 19:00.

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