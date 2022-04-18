Счетная палата выявила нарушения в работе "Самараводоканала"

Контрольно-счетная палата в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности "Самараводоканала" за 2019-2020 гг. и текущий период 2021 г. (в том числе в рамках нацпроекта "Экология") выявила ряд нарушений и недостатков при распоряжении муниципальным имуществом, переданным предприятию в хозяйственное ведение, сообщает сайт ведомства.

Так, предприятием не проводится инвентаризация имущества, числящегося в хозведении, в том числе переданного предприятием в пользование на основании концессионного соглашения. Не оформлена муниципальная собственность на отдельные вновь построенные системы водоснабжения и водоотведения. Учет муниципального имущества ведется с нарушениями положений ФЗ "О бухгалтерском учете". Вновь построенные объекты своевременно не переводятся в состав основных средств.

"По результатам контрольного мероприятия в адрес МП "Самараводоканал" направлено представление с предложениями по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки. Кроме того, информационные письма о результатах проверки направлены в думу г.о. Самара, главе г.о. Самара, в адрес департамента управления имуществом г.о. Самара и в правоохранительные органы", - уточняют в КСП.