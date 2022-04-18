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Преступления Происшествия

Тольяттинка оставила на скамейке сумку со 100 тыс. руб. и лишилась ее

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские разыскивают двух мужчин по подозрению в краже сумки со 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце марта местная жительница около подъезда на ул. Матросова выгружала продукты из своей машины, а сумку с деньгами положила на скамейку. Потом она поднялась в квартиру, забыв вещь на улице. Когда женщина спустилась за ней через несколько минут, сумки уже не было.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения на домофоне подъезда. Злоумышленники попали на эти записи. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы разыскиваемых:

1) на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, светлые волосы средней длины, был одет в черную куртку с воротником, белую футболку, черные штаны, белые кроссовки и черные солнцезащитные очки.

2) на вид 20-25 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, был одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки и черную шляпу с белым логотипом.

Правоохранители просят свидетелей произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 24-50-02, 24-55-17, 8(996)7351364, 112.

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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