Тольяттинка оставила на скамейке сумку со 100 тыс. руб. и лишилась ее

В Тольятти полицейские разыскивают двух мужчин по подозрению в краже сумки со 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце марта местная жительница около подъезда на ул. Матросова выгружала продукты из своей машины, а сумку с деньгами положила на скамейку. Потом она поднялась в квартиру, забыв вещь на улице. Когда женщина спустилась за ней через несколько минут, сумки уже не было.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения на домофоне подъезда. Злоумышленники попали на эти записи. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы разыскиваемых:

1) на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, светлые волосы средней длины, был одет в черную куртку с воротником, белую футболку, черные штаны, белые кроссовки и черные солнцезащитные очки.

2) на вид 20-25 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, был одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки и черную шляпу с белым логотипом.

Правоохранители просят свидетелей произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 24-50-02, 24-55-17, 8(996)7351364, 112.