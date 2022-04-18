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Спорт

ВСК третий год подряд станет партнером международного спортивного фестиваля IRONSTAR в Москве

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК третий год подряд выступает страховым партнёром международных соревнований по триатлону IRONSTAR, которые стартуют 22 апреля в Москве в Лужниках. Компания на специальных условиях обеспечит страховой защитой участников состязаний — всего к мероприятию присоединится около 2 тысяч спортсменов, среди них и команда ВСК.

IRONSTAR — ежегодные соревнования для любителей и профессиональных спортсменов по триатлону, которые проходят в разных городах России. IRONSTAR MOSCOW LUZHNIKI 2022 состоится с 22 по 23 апреля. Кроме того, впервые в рамках спортивного мероприятия будет организовано соревнование для юниоров — акватлон JUNIORSTAR MOSCOW LUZHNIKI 2022.

Всего в течение года состоится восемь фестивалей спорта IRONSTAR, в которых примут участие свыше 16 тысяч человек. Специально для триатлетов ВСК подготовила отдельный интернет-навигатор, в рамках которого можно оформить полисы каско, "Антиклещ", страхование имущества, телемедицину и "Медицину без границ" с выгодой до 20%.

"Команда ВСК примет участие в IRONSTAR на всех этапах состязаний, которые пройдут в разных городах России. Для нас это уже стало своего рода традицией. Такого рода активности являются важной частью нашей корпоративной культуры — мы регулярно проводим соревнования футболу, волейболу, хоккею и другим видам спорта для наших сотрудников. К тому же мы обеспечиваем страховой защитой на специальных условиях и других участников IRONSTAR, тем самым снижая финансовые риски для спортсменов на случай получения травм", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Мы рады, что Страховой Дом ВСК уже не первый год является нашим партнером. Вместе мы даем возможность нашим участникам быстрого и удобного страхования во время соревнований, это очень важная услуга. Приятно, что и в самой компании ВСК есть триатлеты, которые участвуют в стартах IRONSTAR и приносят победы своей корпоративной команде. Надеюсь, что наше партнерство продолжится и впредь", — отметил Андрей Кавун, генеральный директор IRONSTAR.

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