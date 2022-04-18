Самара вошла в число наиболее популярных туристических направлений в 2022 году

Большинство россиян выбирают Самару для культурно-познавательного отдыха - об этом сообщил телеграм-канал правительства РФ со ссылкой на слова главы Ростуризма Зарины Догузовой в понедельник, 18 апреля.

В число наиболее популярных туристических направления для культурно-познавательного отдыха в этом году вошли также Калининград, Нижний Новгород, Казань, Суздаль, Ярославль и Владимир.

По словам Зарины Догузовой, привлекательными для путешественников эти регионы делают несколько факторов: наличие собственной истории и самобытных мест, развитая гостиничная и ресторанная инфраструктура, возможность сочетать культурный отдых с проживанием в загородных рекреациях.



В оздоровительных целях туристы посещают спа-комплексы Тюмени, Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский край, санаторные комплексы Башкирии, Челябинской области и Санкт-Петербурга, а в части активного отдыха популярностью пользуются Алтай, Карелия, Дальний Восток, Камчатка, Сахалин.



Кроме того, согласно данным Ростуризма, сейчас существенно возросла популярность речных круизов по Волге, Оке, Каме, Енисею, Ладожскому и Онежскому озерам.

Напомним, в марте этого года Самарская область удостоилась диплома "За лучшее представление туристического потенциала региона на международной туристической выставке "Интурмаркетет-2022".