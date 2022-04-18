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Туризм Общество

Самара вошла в число наиболее популярных туристических направлений в 2022 году

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство россиян выбирают Самару для культурно-познавательного отдыха - об этом сообщил телеграм-канал правительства РФ со ссылкой на слова главы Ростуризма Зарины Догузовой в понедельник, 18 апреля.

В число наиболее популярных туристических направления для культурно-познавательного отдыха в этом году вошли также Калининград, Нижний Новгород, Казань, Суздаль, Ярославль и Владимир.

По словам Зарины Догузовой, привлекательными для путешественников эти регионы делают несколько факторов: наличие собственной истории и самобытных мест, развитая гостиничная и ресторанная инфраструктура, возможность сочетать культурный отдых с проживанием в загородных рекреациях.

В оздоровительных целях туристы посещают спа-комплексы Тюмени, Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский край, санаторные комплексы Башкирии, Челябинской области и Санкт-Петербурга, а в части активного отдыха популярностью пользуются Алтай, Карелия, Дальний Восток, Камчатка, Сахалин.

Кроме того, согласно данным Ростуризма, сейчас существенно возросла популярность речных круизов по Волге, Оке, Каме, Енисею, Ладожскому и Онежскому озерам.

Напомним, в марте этого года Самарская область удостоилась диплома "За лучшее представление туристического потенциала региона на международной туристической выставке "Интурмаркетет-2022".

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Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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