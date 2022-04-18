Пищевые производства Самарской области развиваются с господдержкой

Новые экономические реалии становятся временем новых возможностей для предприятий Самарской области. Они занимают освобождающиеся ниши, готовятся заместить иностранных поставщиков комплектующих, материалов и ингредиентов.

Как ранее подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров, сегодня необходимо сделать все, чтобы предприятия Самарской области продолжали стабильно работать. Сегодня на федеральном и региональном уровнях для этого создаются все условия.

Одно из самарских предприятий — ООО "ЧестноМясо" — уже более семи лет выпускает мясные деликатесы и колбасы в натуральных оболочках, с минимальным добавлением специй. Как рассказывает руководитель компании Максим Гинзбург, еще до старта предпринимательской деятельности он работал торговым представителем региональных мясокомбинатов, поэтому знает эту "кухню" изнутри. Опыта, знаний и мотивации хватило для того, чтобы начать создавать собственный продукт. Сегодня вместе с супругой Еленой они развивают производство мясных деликатесов и колбасных изделий, уверенно наращивая объемы производства, расширяя партнерскую сеть и увеличивая число розничных точек.

"Ежедневно мы делаем все, чтобы создать местным предприятиям условия для стабильной работы и уверенного развития. И особое внимание уделяем их планам по расширению своих производств, реализации новых инвестиционных проектов в родном регионе. Такие идеи мы сопровождаем от зарождения до непосредственного запуска, оказывая необходимую поддержку на всех этапах. Несмотря на новые экономические условия, Самарская область остается одним и самых привлекательных субъектов страны для бизнеса — это значит, что инвесторы доверяют управленческой команде региона и готовы вкладываться в реализацию своих проектов именно здесь, на самарской земле", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Самарское предприятие "ЧестноМясо" работает только на отечественном сырье, которое закупается у поставщиков из Республики Мордовия, Белгорода, Курска, у локальных самарских производителей.

"Как и любое пищевое производство, мы работаем в режиме постоянно изменяющихся условий. То, что происходит сейчас, мы проходили и в 2014 году, и в пандемию. Поэтому для нас ничего нового нет, мы понимаем, что надо постоянно двигаться, расширять ассортимент. Стоять на месте и не получается — конкуренция в нашей сфере достаточно высокая", — делится Максим Гинзбург.

Продуктовая линейка компании насчитывает порядка 80 различных видов деликатесов, колбас и колбасных изделий. Они реализуются через 8 собственных розничных магазинов, а также широкую партнерскую сеть: 400 точек в Самаре, 100 в Тольятти, а также магазины в Уфе и Набережных Челнах.

"У нас нет задачи стать огромным производством. Мы хотим быть точечными, интересными своему покупателю", — пояснил Максим Гинзбург.

По словам руководителя предприятия, у пищевых производств сегодня есть некоторые сложности с поставками специй из-за рубежа, связанные в том числе с их высокой стоимостью из-за скачков валютного курса. Но вместе с тем в компании видят это как отправную точку для собственного развития. "Могу с уверенностью сказать, что российские производители в ближайшие пару лет смогут на 100% заместить импортные аналоги, — считает предприниматель. — У нас самих есть планы по развитию производства, которые мы уже обсуждали с министром экономического развития Дмитрием Юрьевичем Богдановым. Хотим наладить в регионе свое производство посолочных смесей".

Максим Гинзбург стал одним из участников недавней встречи министра Дмитрия Богданова с представителями бизнес-сообщества региона. По словам предпринимателя, в ходе прямого диалога он узнал о действующих мерах поддержки, смог задать волнующие вопросы. "В этой зоне турбулентности, в которой мы сейчас находимся, важен диалог и понимание, что если возникнет вопрос, ты можешь обратиться в региональный центр "Мой бизнес", зайти на сайт mybiz63.ru, где получишь самые актуальные на данный момент ответы", — подчеркнул предприниматель.

Сам предприниматель сегодня пользуется льготными средствами по программе "ФОТ 3.0". В планах — снова обратиться за льготным финансированием, которое поможет компании в реализации планов.

В ближайшее время предприятие также планирует расширить свою сеть — в центре Самары появится еще одна торговая точка, где можно будет не только приобрести продукцию предприятия, но и пообедать в приятной компании.