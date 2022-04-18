Депутаты и волонтеры очистили берег Волги от мусора

В минувшую субботу, 16 апреля, депутаты городской думы Самары и местные активисты убрали от мусора берег Волги на участке от Загородного парка до улицы Соколова. В акции приняли участие около 150 человек.

Председатель думы Самары Алексей Дегтев рассказал, что акция проходила в рамках общегородского субботника, который был запланирован на 16 апреля. Впервые прибрежную зону, которая подтапливается в весенний период, депутаты и волонтеры убирали в прошлом году. Ранее подобные мероприятия были приурочены ко Дню Волги и проводились во второй половине мая, но к этому времени паводок уже "забирал" с собой мусор, оставшийся после схода снега.

В этом году по прогнозам подтопление начнется в двадцатых числах апреля. Важно было провести уборку до этого момента, подчеркнул спикер.

В этом году депутаты предложили принять участие в акции 67 муниципалитетам, расположенным на берегах Волги. Охват огромный — от Тверской до Астраханской областей.

"Мы обратились и в представительные органы муниципалитетов Самарской области — Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Шигонский, Ставропольский, Приволжский, Безенчукский районы, — добавил Алексей Дегтев. — Надеюсь, что наши коллеги проводят такую же работу".

Дегтев добавил, что в прошлом году уборку делали в районе Загородного парка на участке длиной около километра. Собрали целый "КамАЗ мусора". В этом году ситуация не улучшилась, поэтому, как уверен председатель гордумы, надо более активно вести и просветительскую работу.

Подробный материал о том, как прошла акция, читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 20 апреля.