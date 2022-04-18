Сотрудника тольяттинского предприятия будут судить за утечку серной кислоты

Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об аварии на предприятии ООО "Алхим", в результате которой разлилась серная кислота.
По версии следствия, с января 2019 г. по 4 июля 2021 г. начальник цеха обнаружил течь днища хранилища серной кислоты. Чтобы скрыть случившееся, обвиняемый не сообщил о проблеме руководству и дал указание самостоятельно устранить повреждения.
В результате из-за нарушения правил промышленной безопасности 4 июля 2021 г. на сырьевом складе организации произошла авария, разрушилось хранилище серной кислоты объемом 10 тонн. Опасное вещество разлилось на почву.
Сумма причиненного окружающей среде ущерба составила 600 тыс. рублей.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.