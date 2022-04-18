Сотрудника тольяттинского предприятия будут судить за утечку серной кислоты

Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об аварии на предприятии ООО "Алхим", в результате которой разлилась серная кислота.

По версии следствия, с января 2019 г. по 4 июля 2021 г. начальник цеха обнаружил течь днища хранилища серной кислоты. Чтобы скрыть случившееся, обвиняемый не сообщил о проблеме руководству и дал указание самостоятельно устранить повреждения.

В результате из-за нарушения правил промышленной безопасности 4 июля 2021 г. на сырьевом складе организации произошла авария, разрушилось хранилище серной кислоты объемом 10 тонн. Опасное вещество разлилось на почву.

Сумма причиненного окружающей среде ущерба составила 600 тыс. рублей.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.