В Тольятти в одной из квартир найдены погибшие парень и девушка

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Центральным межрайонным слемственным отделом г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел девушки в возрасте около 25 лет и парня, которому примерно 17 лет, без признаков жизни.