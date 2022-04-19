Погибшие в Тольятти парень и девушка были братом и сестрой

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Парень и девушка, тела которых нашли 16 апреля в квартире в Центральном районе Тольятти, были братом и сестрой. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в СУ СК РФ по Самарской области.