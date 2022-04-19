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Волейбольная "Нова" - чемпион России среди команд Высшей лиги "А"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске завершился суперфинал среди команд Высшей лиги "А". "Нова" пробилась в решающую стадию со второго места по итогам регулярного сезона, в котором приняли участие 16 команд, разделенные на две группы: "Запад" имени Георгия Мондзолевского и "Восток" имени Дмитрия Воскобойникова.

С чемпионством "Нову" и болельщиков клуба поздравил губернатор Дмитрий Азаров: "Наша команда по праву завоевала титул победителей, показав высочайшее мастерство, самоотдачу и силу духа. Важно отметить, что сезон получился для "Новы" непростым, не без горечи поражений, но команда показала несгибаемый характер и доказала, что готова идти к цели, несмотря ни на какие сложности. Игроки, тренерский штаб и руководство клуба сделали все необходимое для того, чтобы многочисленные болельщики "Новы" и вся Самарская область гордилась успехом нашей команды!"

В суперфинале серия матчей с челябинским "Динамо" проводилась до трех побед одной из команд. Первые два матча прошли на выезде, где волжане дважды с одинаковым счетом 3:1 обыграли хозяев площадки. Третий решающий матч прошел в Новокуйбышевске в спортивном комплексе "Октан". Поддержать команду собрались истинные поклонники волейбола со всей губернии.

В стартовой партии волжане начали очень уверенно, бились за каждый мяч, радуя зрителей точными атаками. В начале второго сета гости вышли вперед и смогли удержать преимущество до конца партии, сравняв счет в матче. Два следующих сета завершились уверенной победой волжан и по итогу закономерный исход встречи — 3:1.

"Нова" заслуженно завоевали золотые медали и путевку в Суперлигу — элитный дивизион российского волейбола.

"Сегодня у нас получилось почти все, команда была заряжена на победу. Сейчас у нас только положительные эмоции. Немного отдохнем и будем двигаться к новым целям", — подчеркнул капитан команды "Нова" Александр Чефранов.

В Новокуйбышевске чтут и развивают традиции большого волейбола. В сентябре 2021 г. мужской профессиональный волейбол в Самарской области отметил свой 50-летний юбилей. На сегодняшний день волейбол в губернии — один из самых популярных и массовых видов спорта, им регулярно занимается более 39 тыс. жителей региона. А успехи мужского профессионального клуба способствуют привлечению детей и молодёжи к занятиям спортом. Ежегодно в Самарской области проводится свыше сотни всероссийских и межрегиональных соревнований по волейболу, активно развивается массовый спорт. 

"Перед началом сезона мы поставили перед собой амбициозные задачи — быть в финальной тройке команд Высшей лиги "А". Для решения поставленных задач мы укомплектовали состав опытными игроками. У нас сильные доигровщики и центральные блокирующие. По ходу сезона стало ясно, что наша команда очень сплоченная, амбициозная и способна претендовать на победу в лиге. Финальные матчи получились очень напряженными, но оно того стоило. Спасибо большое болельщикам, которые поддерживали нашу команду на протяжении всего сезона" — отметила генеральный директор волейбольного клуба "Нова" Оксана Кузнецова.

В межсезонье команду возглавил 38-летний Алексей Бабешин, с 2019 г. входящий в тренерский штаб волейбольного клуба "Динамо" (Москва), где помогал Константину Брянскому. Вместе с "Динамо" в сезоне 2020/21 он выиграл кубок ЕКВ, кубок России и чемпионат России. В сентябре 2021 г. под его руководством "Нова" стала победителем Кубка Буробина — альтернативного Кубка России для команд Высшей лиги "А". Теперь завершив и сезон на первом месте, Бабешин по праву стал одним из лучших молодых волейбольных тренеров страны.

"Новокуйбышевская "Нова" — клуб с богатыми традициями. Он хорошо известен в стране, благодаря своими успехами и талантливыми воспитанниками. Здесь работают одни из ведущих волейбольных специалистов страны. Так что это не спортивное захолустье, как думают некоторые, а один из ведущих волейбольных центров России. Решение возглавить "Нову" стало для меня новым вызовом в моей тренерской карьере. Я рад что справился, спасибо ребятам за сезон", — рассказал главный тренер волейбольного клуба "Нова" Алексей Бабешин.

По окончании финального матча состоялось торжественное награждение победителей золотыми медалями и кубком чемпионата страны. Наградили победителей министр спорта Сергей Кобылянский, глава Новокуйбышевска Сергей Марков и заслуженный тренер России Валерий Иванов.

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