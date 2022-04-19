ТОАЗ определил победителей в конкурсе профмастерства "Лучший электромонтер"

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) определил лучших специалистов в рамках конкурса профмастерства "Лучший электромонтер".

В профессиональном соревновании участие приняли 38 заводчан. По сложившейся традиции лучших в профессии определяли в двух номинациях: "Наставник" (старше 36 лет) и "Молодой рабочий" (до 35 лет включительно). Это были работники из цехов электроснабжения (№ 18), централизованного ремонта электрооборудования (№ 27) и оперативного сопровождения ремонтов (№ 29).

Конкурс проходил в течение двух дней в три этапа. На первых двух — тестирование и интервью — жюри проверяло теоретические знания конкурсантов. Завершающий этап — выполнение практического задания, до него по итогам теоретических проверок были допущены 12 финалистов. Им за 40 минут необходимо было собрать на стенде схему автоматического ввода резерва. На производстве ее используют для резервирования подачи питания — при его исчезновении на одном источнике схема позволяет автоматически переключаться на другой.

Электромонтеры — представители одной из самых сложных и востребованных профессий на заводе. Они обеспечивают стабильную работу производства, без них не обходится ни один остановочный ремонт.

Победителем в номинации "Наставник" стал электромонтер Константин Скубко из цеха электроснабжения (№ 18). На втором месте его коллега из того же цеха Николай Луньков, а на третьем — Анатолий Прохоров из цеха оперативного сопровождения ремонтов (№ 29).

Среди молодых специалистов призовые места получили тоже представители цеха № 18: первое место занял слесарь-электрик по ремонту оборудования Максим Вацлов, а третье — электромонтер Галина Анисимова, единственная женщина среди участников. Второе место у электромонтера цеха № 29 Максима Каменева.

Всем участникам конкурса профмастерства организаторы вручили дипломы за участие и наборы сувенирной продукции. Победители и призеры в каждой из номинаций получат денежное вознаграждение согласно утвержденному положению о конкурсе в зависимости от занятого места.

"Мы проводим конкурс уже в пятый раз и замечаем, как растет его уровень. В этом году у нас приняли участие 38 электромонтеров — своеобразный рекорд, учитывая то, что в первом конкурсе участников было всего 15. Если тогда люди были менее мотивированы, то сейчас у многих глаза горят, есть интерес, и это очень радует. Электромонтеры становятся увереннее год от года, не боятся ошибаться, показывают свой возросший профессионализм и мастерство", — отметил главный энергетик ПАО "ТОАЗ" Дмитрий Жуков.

"То, что стану лучшим наставником, не ожидал, шел просто пробовать свои силы, понять, на что я способен. Не исключено, что рискну еще раз и приму участие в конкурсе в следующем году. Спасибо организаторам за это событие, такие конкурсы очень нужны, особенно нашей молодежи, — они помогают повышать уровень знаний и квалификацию и очень стимулируют к работе", — поделился электромонтер цеха электроснабжения (№ 18), победитель профессионального конкурса в номинации "Наставник" Константин Скубко.

Напомним, что начиная с 2014 года ПАО "ТОАЗ" на регулярной основе проводит конкурсы профмастерства по ключевым для предприятия специальностям: оператор ДПУ, слесарь-ремонтник, слесарь КИПиА, лаборант химического анализа, электрогазосварщик, аппаратчик и электромонтер. Ключевой целью данных мероприятий является стимулирование специалистов в повышении квалификации с целью профессиональной самореализации и достижения высоких результатов. Вовлечение персонала к участию в конкурсах профмастерства направлено на повышение престижности рабочих профессий через развитие творческого подхода к решению производственных задач.

В 2022 году конкурс "Лучший электромонтер" стал первым по данной специальности с 2018 года. Во время пандемии в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм проведение мероприятий было приостановлено, но теперь традиция возобновляется.