Тольяттинец избил жену до смерти и не смог оказать ей первую помощь

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

17 апреля в своей квартире на ул. Голосова было обнаружено тело 40-летней женщины с множественными травмами головы и тела. В связи с этим задержали супруга погибшей.

Мужчина рассказал, что поссорился с женой и избил ее. Когда женщина потеряла сознание, он безрезультатно пытался оказать ей первую помощь. Потерпевшая скончалась на месте до приезда "скорой".