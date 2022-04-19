Тольяттинец избил жену до смерти и не смог оказать ей первую помощь

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
17 апреля в своей квартире на ул. Голосова было обнаружено тело 40-летней женщины с множественными травмами головы и тела. В связи с этим задержали супруга погибшей.
Мужчина рассказал, что поссорился с женой и избил ее. Когда женщина потеряла сознание, он безрезультатно пытался оказать ей первую помощь. Потерпевшая скончалась на месте до приезда "скорой".
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.