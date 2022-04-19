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Суды Происшествия

Адвокат женщины, уронившей дочь с балкона, добивается психиатрической экспертизы

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 апреля, в Самарском областном суде адвокат 24-летней женщины, обвиняемой в убийстве ребенка и неисполнении родительских обязанностей, ходатайствовал о психиатрической экспертизе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, 8 июня 2021 г. в квартире на ул. 3-й Проезд, 50б пьяной матери не понравилось поведение трехлетней дочери. Она свесила ребенка за окно на балконе. В результате девочка упала с шестого этажа и погибла.

Во время следствия выяснилось, что обвиняемая надолго оставляла дочь одну в запертой квартире без еды.

Уголовное дело женщины начал рассматривать Самарский областной суд.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, на прошедшем 18 апреля заседании адвокат заявил ходатайство о проведении психиатрической экспертизы его подзащитной. В связи с этим заседание отложили для сбора медицинских документов, которые суд должен будет рассмотреть.

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