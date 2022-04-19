В 7 раз увеличилось количество пользователей Mir Pay в Новикомбанке

Количество пользователей сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay в Новикомбанке, опорном банке Госкорпорации Ростех, за полтора месяца увеличилось в 7 раз. Чтобы активировать сервис, необходимо скачать приложение в магазине приложений Google Play, после чего ввести или отсканировать данные своей карты.
Для оплаты покупки достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, открывать для этого приложение Mir Pay не требуется. При покупке на сумму менее 1000 рублей достаточно активировать экран смартфона.
Держатели карты "Мир" Новикомбанка могут оплачивать покупки с любых смартфонов на базе операционной системы Android (версии 6.0 или выше) модулем NFC. Клиентам банка также доступен сервис Samsung Pay, который действует на смартфонах Samsung.
Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. При проведении транзакции передаются не данные карты, а токен — уникальный цифровой код, созданный случайным образом.
Практически каждый клиент Новикомбанка является держателем карты национальной платёжной системы "Мир", которая действует в 10 странах мира: Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Южной Осетии и Абхазии. За пределами Российской Федерации можно беспрепятственно снимать наличные денежные средства, оплачивать товары и услуги, осуществлять возврат.
Кроме того, до 31 августа по карте "Мир" Новикомбанка можно получить детский туристический кешбэк. Программой предусмотрен возврат 20% от стоимости путевки для ребенка в оздоровительный лагерь, зарегистрированный в числе партнеров всероссийской акции.
Все карты Новикомбанка, включая карты "Мир", являются бессрочными, их продление и перевыпуск не требуются.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?