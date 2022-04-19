Банк "Открытие" планирует продать ТРЦ VIVALDI PLAZA в Сургуте

Банк "Открытие" выставил на торги восьмиэтажный торговый комплекс VIVALDI PLAZA в Сургуте (ул. Генерала Иванова, д. 1), площадью 32,9 тыс. квадратных метров. Стартовая стоимость объекта — 549,3 млн рублей.

ТРЦ расположен на пересечении одной из главных улиц города — проспекта Мира и улицы Генерала Иванова. Якорными арендаторами ТРЦ выступают супермаркет "Магнит", многозальный кинотеатр компании "ИнтерКино", супермаркет бытовой техники и электроники DNS, магазин федеральной сети "Детский мир".

Дизайн торгового центра был сделан культовым голландским архитектором Эриком ван Эгераатом, который был удостоен звания "Лучший архитектурный проект городской застройки".

"VIVALDI PLAZA в Сургуте — один из самых привлекательных инвестиционных активов банка "Открытие" с потенциалом дальнейшего развития в качестве арендного бизнеса. Заполняемость ТРЦ на данный момент составляет более 70%. Объект демонстрирует стабильный арендный доход, в проект привлечены новые розничные форматы, успешно продолжают работу магазины. В настоящее время банк ведет переговоры с двумя новыми якорными брендами федерального значения", — сообщила заместитель директора департамента проблемных активов банка "Открытие" Наталия Иванова.

С начала года банк "Открытие" реализовал четыре торговых центра: сеть ТРЦ VIVALDI PLAZA в Тамбове, Сыктывкаре и Красноярске, а также торгово-развлекательный центр "Европейский" в Орске. Общая сумма проданных объектов составила более 2,2 млрд рублей.

Торги по ТРЦ VIVALDI PLAZA в Сургуте состоятся 12 мая 2022 года в 10:00 на площадке "РОСЭЛТОРГ". Ссылка на лот: roseltorg.ru/procedure/COM11032200075