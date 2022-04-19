От спецтранспорта до семейства "АУРУС": резидент "Жигулевской долины" замещает импортные компоненты для автомобильных климатических систем

Предприятия Самарской области обеспечивают потребность региона и других субъектов страны в своей продукции, призванной заместить зарубежные аналоги. В условиях всероссийского курса на импортозамещение отечественные разработки становятся все более востребованными.

Как неоднократно отмечал губернатор Дмитрий Азаров, у предприятий Самарской области есть значительный потенциал, чтобы успешно подстраиваться под новые условия работы и изменяющиеся потребности рынка.

Резидент "Жигулевской долины" - инжиниринговый центр по разработке климатических систем для транспортных средств ООО "ФРОСТ" - сегодня является ведущим отечественным производителем и разработчиком компонентов климатических систем для крупнейших автосборочных заводов. В числе клиентов компании - "АВТОВАЗ", "Пежо", "АУРУС" и другие.

Ключевым видом деятельности компании является производство компонентов для кондиционеров и отопителей для нужд автопрома. Производство базируется в индустриальном парке "АВТОВАЗ". Общая площадь цехов составляет более 6000 кв. м, на которых задействовано 130 специалистов - высококлассных инженеров и рабочих.

"Региональные предприятия оперативно подстроились под новые условия работы и продолжили реализацию своих планов по развитию. Многие из них готовы обеспечивать своей качественной, конкурентоспособной продукцией не только Самарскую область, но и соседние субъекты. Мы всесторонне поддерживаем и стимулируем их рост: внедряем новые инструменты поддержки, развиваем инвестиционные площадки, сокращаем административную нагрузку на бизнес и продолжаем формировать благоприятные условия для малых предприятий и крупных инвесторов в целом", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компания "ФРОСТ" занимается разработкой уникальных изделий для автопрома, от специализированных климатических систем для спецтранспорта до комплектующих сегмента премиум-класса "АУРУС". Основным направлением развития служит локализация производства импортных компонентов кондиционеров на собственных площадях для поставки на автосборочные заводы России и СНГ, а также производство комплектующих собственной разработки.

"Мы являемся резидентами "Жигулевской долины" уже несколько лет. Благодаря поддержке, которую оказывает технопарк, нам удалось расширить наш бизнес и войти в число номинантов федеральной программы "Национальные чемпионы" проекта министерства экономического развития РФ "ТехУспех", - отметил финансовый директор компании Александр Масягин.

Гибка и сборка трубопроводов, пайка алюминиевых компонентов, разработка и изготовление оснастки, а также сборка кожухов, изготовление кронштейнов, крепежных элементов - это лишь часть направлений работы компании. Инжиниринг, проектирование новой продукции и инженерное сопровождение - еще одна важная ветвь компетенций. Разработки ведутся в программе 3D-КОМПАС высококвалифицированными специалистами в соответствии со стандартом предприятия и ЕСКД. Многие технические решения защищены патентами.

"Уникальность наших комплектующих в том, что все элементы конструкции климатической системы - это результат кропотливого процесса разработки и испытаний. В арсенале нашей компании находится лаборатория, укомплектованная аэродинамической трубой и необходимым испытательным оборудованием. Компетенции нашей компании в проектировании и производстве востребованы заказчиками на протяжении 25 лет. Текущая обстановка не только не остановила наш бизнес - она расширила наши возможности. Сегодня мы готовы предложить нашим партнерам то, за чем раньше необходимо было стоять в очереди к зарубежным компаниям", - добавил директор тольяттинского предприятия.

В ближайшее время команда ООО "ФРОСТ" планирует продолжить проект модернизации производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" совместно с региональным центром компетенций Самарской области, а также освоить лазерные технологии.

"Сегодня в экосистеме "Жигулевской долины" развивается более 260 инновационных проектов, многие из которых, как компания "ФРОСТ", начинали в "гаражах" в качестве маленьких стартапов. Благодаря упорной работе над проектом, а также поддержке технопарка и министерства экономического развития региона выросли до уникальных производств международного уровня. Наша задача как оператора инноваций - в том, чтобы проекты и технологии, которые генерируются в периметре "Жигулевской долины", стали востребованы на рынке и ориентированы на внутренний, импортозамещающий сектор", - отметил руководитель оператора инновационной деятельности Самарской области, управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.