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ВТБ увеличил максимальный вес для продажи золота до 100 кг

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ВТБ состоятельные клиенты смогут приобрести почти в 4 раза больший объем золота. Решение увеличить максимально доступный вес золотых слитков высшей 999,9 пробы с 26,6 кг до 100 кг вызвано высоким спросом на их покупку. Общий объем реализованного драгоценного металла за месяц достиг 2 тонн, количество сделок превысило 500.

"В последнее время VIP-клиенты часто обращались к нам с запросом на увеличение лимита продажи золота. Традиционно этот продукт нивелирует риски инфляции и колебаний валютных курсов, являясь хорошим инструментом сбережения капитала в долгосрочной перспективе. С отменой НДС 20% на покупку драгметаллов физическими лицами и учитывая тот факт, что после трёх лет владения при продаже актива НДФЛ не взимается, золото становится особенно интересным инвестиционным вложением", — отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегии".

Стоимость золота рассчитывается на момент покупки на основе рыночной котировки. Золотые слитки необходимо предварительно заказать в банке, оплата возможна в рублях или иностранной валюте, в рамках нового закона № 55-ФЗ, подписанного Президентом РФ 14 марта 2022 г. В рамках сделки будут выпущены все необходимые сертифицирующие документы. Получение самих слитков доступно в хранилище банка, откуда при желании их можно забрать или оставить в банке на ответственном хранении.

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