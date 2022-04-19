ВТБ увеличил максимальный вес для продажи золота до 100 кг

В ВТБ состоятельные клиенты смогут приобрести почти в 4 раза больший объем золота. Решение увеличить максимально доступный вес золотых слитков высшей 999,9 пробы с 26,6 кг до 100 кг вызвано высоким спросом на их покупку. Общий объем реализованного драгоценного металла за месяц достиг 2 тонн, количество сделок превысило 500.
"В последнее время VIP-клиенты часто обращались к нам с запросом на увеличение лимита продажи золота. Традиционно этот продукт нивелирует риски инфляции и колебаний валютных курсов, являясь хорошим инструментом сбережения капитала в долгосрочной перспективе. С отменой НДС 20% на покупку драгметаллов физическими лицами и учитывая тот факт, что после трёх лет владения при продаже актива НДФЛ не взимается, золото становится особенно интересным инвестиционным вложением", — отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегии".
Стоимость золота рассчитывается на момент покупки на основе рыночной котировки. Золотые слитки необходимо предварительно заказать в банке, оплата возможна в рублях или иностранной валюте, в рамках нового закона № 55-ФЗ, подписанного Президентом РФ 14 марта 2022 г. В рамках сделки будут выпущены все необходимые сертифицирующие документы. Получение самих слитков доступно в хранилище банка, откуда при желании их можно забрать или оставить в банке на ответственном хранении.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?