Клиенты "Открытие Инвестиции" продолжают получать доход по валютным стратегиям

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, УК "Открытие" (бренд "Открытие Инвестиции") в полной мере осуществляет выплаты доходов по стратегиям доверительного управления в валюте. Стратегии, выплаты по которым произошли на прошлой неделе, были ориентированы на консервативных инвесторов, так как предполагали полную защиту капитала при участии в росте рынка драгметаллов и американского рынка акций. Общая сумма выплат составила более 7 млн долларов США.

Так, клиенты УК "Открытие" заработали более 3% годовых по стратегии доверительного управления "Структурированная" от роста цен на серебро, что в абсолютном значении составило 8,6% за весь срок инвестирования. Общая сумма выплат превысила 6 млн долларов.

Также выплаты получили клиенты, инвестировавшие в стратегию доверительного управления с идеей на рост акций самых успешных американских компаний, входящих в индекс S&P500. Благодаря грамотно проработанной идее, лежащей в основе стратегии, и своевременно принятым решениям управляющих УК "Открытие", средняя доходность для клиентов составила 5,13% годовых, а абсолютный доход за всё время — более 14,7%.

Напомним, инвестиционные идеи стратегий были разработаны экспертной командой фабрики "Открытие Инвестиции".

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):

"Мы рады, что запущенные ранее стратегии дают возможность получить ожидаемый доход даже в момент, когда ситуация на рынке далека от привычной. Произведенные на прошлой неделе выплаты по валютным активам наглядно подтверждают высокую эффективность стратегий, разработанных командой "Открытие Инвестиции", и глубину экспертизы наших управляющих. Мы и в дальнейшем будем делать всё возможное, чтобы клиенты могли участвовать в росте активов с наибольшим потенциалом и получали доход, на который рассчитывают".

Напомним, структурные продукты доступны только квалифицированным инвесторам.