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Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил "Уралмашу" в третьем матче

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" уступила "Уралмашу" и в третьем матче полуфинала - 76:96 - и выбывает из борьбы за "золото".

Долгих три минуты болельщики ждали от "Самары" набранных очков. Стоило Тайрону Харрису попасть издали - и в течение минуты наша команда вырвалась вперед - 7:5. Но затем гости выдали рывок 10:0, получив двузначное преимущество, которое удержали к концу периода - 13:25.

Пара попаданий Максима Дыбовского позволила самарцам начать погоню. Пять очков от Тайрона Харриса, треха от Максима Шелекето и еще одна от Тайрона - и 35:36 к середине второй четверти. После небольшой паузы издали отметились Артем Исаков и Максим Барашков, но гости сумели сохранить лидерство - 43:48 после первой половины.

К сожалению, в третьей четверти наша команда, у которой совершенно разладилось нападение (два попадания с игры за десять минут), пропустила пятиминутный рывок от гостей - 2:14. И 50:65 за две минуты до завершения периода.

В начале заключительной десятиминутки еще выстрелили издали Максим Барашков и Максим Дыбовский - но переломить ситуацию это уже не помогло. К середине четверти "заводчане" и вовсе оторвались уже на 22 очка - 60:82. Самарцы, поддерживаемые болельщиками, бились до финальной сирены, но гостей было уже не остановить.

76:96 - "Самара" выбывает из борьбы за титул.

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