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Преступления Происшествия

В Самарской области женщина потеряла 22 тыс. руб. при продаже дома

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию за помощью обратилась 61-летняя жительница одного из сел Самарской области. Она сообщила сотрудникам полиции о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме 22 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили, что женщина разместила объявление о продаже частного дома на одной из интернет-площадок бесплатных объявлений. В апреле текущего года ей позвонил неизвестный, расспросил о состоянии помещения, сообщил, что его все устраивает, и в качестве предоплаты предложил перевести женщине денежные средства в размере 22 тыс. рублей.

Владелица дома согласилась, после чего ей поступило sms-сообщение с абонентского номера о якобы зачислении ей денежных средств через некий банк. Однако позже злоумышленник вновь позвонил женщине и отказался от покупки, попросив пенсионерку вернуть якобы зачисленные ей денежные средства в размере 22 тыс. рублей. Женщина поверила злоумышленнику и перевела ему собственные денежные средства.

Через некоторое время женщина, проверив свой баланс, узнала, что денежных средств ей никто не переводил. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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