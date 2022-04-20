В Самарской области женщина потеряла 22 тыс. руб. при продаже дома

В полицию за помощью обратилась 61-летняя жительница одного из сел Самарской области. Она сообщила сотрудникам полиции о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме 22 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские установили, что женщина разместила объявление о продаже частного дома на одной из интернет-площадок бесплатных объявлений. В апреле текущего года ей позвонил неизвестный, расспросил о состоянии помещения, сообщил, что его все устраивает, и в качестве предоплаты предложил перевести женщине денежные средства в размере 22 тыс. рублей.
Владелица дома согласилась, после чего ей поступило sms-сообщение с абонентского номера о якобы зачислении ей денежных средств через некий банк. Однако позже злоумышленник вновь позвонил женщине и отказался от покупки, попросив пенсионерку вернуть якобы зачисленные ей денежные средства в размере 22 тыс. рублей. Женщина поверила злоумышленнику и перевела ему собственные денежные средства.
Через некоторое время женщина, проверив свой баланс, узнала, что денежных средств ей никто не переводил. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.