В школах Тольятти начнется обучение спортивному скалолазанию

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) оказало поддержку в реализации социального проекта "Энергия новых высот" по созданию мобильного скалодрома для бесплатного обучения боулдерингу детей города Тольятти.

Проект "Энергия новых высот" - разработанный и интегрированный командой специалистов МБОУ ДО "Эдельвейс" продукт по спортивному скалолазанию, представляющий собой развивающее, образовательное и досуговое пространство в городе для семьи и организованных групп школьников. Его цель - содействие в решении социальных проблем детей и подростков с помощью спортивного скалолазания как одной из форм здорового образа жизни.

Закупить необходимое оборудование для занятий организаторы смогли благодаря гранту, полученному в рамках благотворительной программы "Химия Добра" от Тольяттиазота. Мобильный скалодром помогает детям познакомиться с таким видом спорта, как боулдеринг (англ. bouldering). Это вид скалолазания, представляющий собой серию коротких (пять-восемь перехватов) предельно сложных трасс. В 2017 году спортивное скалолазание было включено в летнюю олимпийскую программу и дебютировало на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Социальная значимость спортивного проекта заключается в том, что у детей и подростков, которые хотят обучаться скалолазанию на хорошем уровне, участвовать в соревнованиях и выходить на профессиональный уровень, практически нет такой возможности из-за высокой стоимости этого вида спорта и отсутствия качественной площадки для тренировок на территории Тольятти. К проекту также привлекаются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из неблагополучных семей. Таким образом, занятия спортом - одна из возможностей улучшить и навыки социального взаимодействия детей.

Помимо занятий по спортивному скалолазанию, в рамках проекта запланирован фестиваль боулдеринга "Энергия новых высот" для детей из Тольятти и Самарской области.

Программа дополнительного образования "Энергия новых высот" уже обратила на себя внимание Федерации спортивного туризма РФ не только как прекрасная инициатива по популяризации этого вида спорта среди детей, но и как уникальный опыт партнерства между организацией - членом федерации и местным бизнес-сообществом. Проект из Тольятти теперь будет служить примером для других региональных спортивных центров по развитию спортивного туризма. МБОУ ДО "Эдельвейс" благодаря своей инициативе, прекрасной тренерской базе, разнообразию образовательных программ и оснащенностью оборудованием смогло стать одним из лидеров в стране, поднявшись на 12-е место в рейтинге (ранее - 128-е место). 15 апреля 2022 года директор МБОУ ДО "Эдельвейс" Петр Булгаков был награжден знаком "За заслуги в развитии спортивного туризма в России".

"Уникальность проекта заключается в его мобильности и возможности работать как в стационарной форме в учреждении, так и в мобильной в виде мастер-классов и тренингов для проведения занятий с группами детей на территории неограниченного количества общеобразовательных учреждений Тольятти. Мы верим, что этот проект будет стартом для молодежи на пути в большой олимпийский вид спорта", - прокомментировала заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.

"Цель нашего проекта - сделать боулдеринг доступным для всех желающих. В программе реализации проекта предполагается проведение серии мастер-классов с приглашенными специалистами и спортсменами по скалолазанию, выступавшими на Всероссийских соревнованиях Приволжского федерального округа, а также с родителями наших ребят. Хотим поблагодарить ПАО "ТОАЗ" за содействие в развитии спорта в Тольятти. Сейчас у детей нашего города появилась возможность стать на ступень выше и ближе к вершине Олимпа. У нас очень сильные тренеры, поэтому мы уверены, что сможем вырастить чемпионов! Теперь у нас для этого есть все необходимое", - отметил директор МБОУ ДО "Эдельвейс" Петр Булгаков.