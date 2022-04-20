Дмитрий Азаров поставил задачи новым избранным главам муниципалитетов Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с избранными главами городов и районов Самарской области, чтобы обсудить первоочередные планы и задачи по развитию муниципалитетов.

"Должность главы муниципального образования очень важна и ответственна. Доверие людей дорогого стоит. Ответственность на вас лежит колоссальная. Невозможно работать без внутреннего стержня, желания творить добро, помогать людям, содействовать опережающему развитию и процветанию нашей родной земли", - обратился к участникам встречи руководитель региона.

Дмитрий Азаров добавил, что должность руководителя муниципалитета требует постоянной концентрации внимания, готовности трудиться в режиме 24/7, не считаясь с личным временем. Только с таким настроем любые вызовы и сложности, проблемы и важнейшие вопросы находят разрешение.

"Главное - умение и способность объединять людей для решения тех задач, которые вырабатываются вместе с жителями, - акцентировал губернатор. - Многое уже удалось сделать в последние годы, в том числе благодаря национальным проектам, инициированными президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Мы решили целый ряд застарелых проблем. Но работы еще много - появляются новые задачи, есть вопросы, которые еще не нашли разрешения. Прятаться от них бессмысленно".

Глава региона подчеркнул, что находить решения важно вместе с жителями: "Слушать людей, понимать их запросы, сложности, проблемы, искать совместно решения, объединяться для достижения цели, - все это является ключевым фактором успеха".

Возможностей для достижения целей много, главное - видеть их. "Работа на земле предполагает и смекалку, и поиск нестандартных решений для достижения результатов. Нужно занимать проактивную позицию, готовить проекты, заявлять их, находить различные варианты привлечения бизнес-сообщества для решения поставленных задач", - отметил Дмитрий Азаров и добавил, что работа не должна превращаться в формализм.

"Вы должны всегда быть на передовой, каждый день в непосредственном контакте с людьми, органами правопорядка и контроля. Иначе рассчитывать на эффективность просто не приходится", - подчеркнул глава региона.

Губернатор привел в пример Сергиевский и Елховский районы, где за последние годы произошли колоссальные изменения, которые касаются развития бизнеса, сельского хозяйства, благоустройства, строительства и ремонта социальных учреждений.

"Правительство региона нацелено на командную работу со всеми муниципалитетами. Только дружно, сообща можно достигать результатов, и мы их достигаем, отмечая рост по всем направлениям, несмотря на все вызовы. Плечом к плечу решаются задачи как муниципального значения, так и государственной важности", - отметил Дмитрий Азаров.

Он добавил, что в современных условиях, когда Россия столкнулась с беспрецедентными по своему масштабу несправедливыми санкциями со стороны западных стран, умение общаться с людьми, поддерживать и вдохновлять их имеет принципиальное значение. "Это ключ к достижению результата, объединения людей. Это время возможностей для развития экономики муниципалитетов и Самарской области", - подчеркнул глава региона.

Глава города Кинеля Александр Прокудин, который вступил в должность в конце прошлого года, поблагодарил губернатора за оказанное доверие и отметил, что среди первостепенных задач - реализация нацпроектов.

"Мы ведем реконструкцию двух очистных сооружений в рамках нацпроекта "Экология". В ближайшее время будет завершена поставка необходимого оборудования. Мы находимся в постоянном контакте с подрядчиками, организациями, контролируем, чтобы все работы были сделаны в срок", - рассказал руководитель городского округа.

"Это яркий пример - нельзя никогда откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Оправдание можно найти всегда, почему сроки переносятся. Те, кто так считал, уже сегодня не работают", - отметил губернатор.

Глава города Чапаевска Александр Кузнецов, избранный на должность в этом году, рассказал о старте масштабного экологического проекта по ликвидации накопленного вреда на территории бывшего Средневолжского завода химикатов.

"Уже с этого года благодаря серьезной поддержке федерального и регионального бюджетов стартует программа утилизации и консервирования отходов, которая позволит обезопасить жителей города от продуктов химического производства", - отметил он и добавил, что жители муниципалитета уже ставят множество задач, которые необходимо решить в ближайшее время.

"Глава муниципального образования в первую очередь должен следить за чистотой, благоустройством, содержанием улиц и дорог. Также в его зоне ответственности - вопросы подготовки к новому отопительному сезону, решение проблемы безнадзорных животных и многие другие", - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Александру Кузнецову.

Избранный глава Жигулевска Илья Сухих отметил, что уже провел ряд встреч с жителями города, старшими по домам, чтобы определить первоочередные проблемы для дальнейшего их решения. "Ощутил командный дух работы правительства Самарской области, которое помогает решать задачи. Чувствуется плечо и поддержка", - отметил он.

"Очень важно находиться на одной волне с жителями города, потому что свое собственное ощущение может видеться иначе. Поэтому задачи по развитию муниципалитета нужно решать вместе с людьми, - отметил губернатор. - Важно еще раз посмотреть и переосмыслить стратегические планы, которые были определены ранее".

Глава Сергиевского района Анатолий Екамасов ранее работал в должности первого заместителя, а с 5 апреля - уже в новом статусе. "Сергиевский район только условно можно назвать сельским. У вас есть и промышленность, и добыча, и переработка, и сельское хозяйство, - отметил руководитель области. - Вы возглавили мощный район, который за последние годы привык к лидерским позициям, к опережающему развитию. В этом есть и ваш вклад. Но эту динамику, несмотря на все сложности, нельзя упустить, не менее важно сохранить взаимопонимание с людьми".

Евгений Макридин был вновь избран главой Волжского района - самого большого и близкого к областной столице муниципалитета. "Район многогранный: есть сельское хозяйство, промышленность, малый бизнес, активное строительство - Лопатинское, Смышляевское поселения. Все территории сегодня развиваются благодаря вашей поддержке, которую чувствуют жители - доложил Евгений Макридин. - За последние годы построено 15 детских садов, четыре самых крупных в Самарской области школы, ледовый дворец, бассейн, спорткомплекс, множество дворовых и общественных территорий. Район динамично развивается. Те задачи, которые сегодня стоят, можно решать только сообща".

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что район и дальше продолжит динамичное развитие, тем более что у Евгения Макридина накоплен колоссальный опыт работы. "Важно, чтобы драйв, желание слышать и понимать каждого человека не угасло. Надеюсь, делом вы это докажете", - обратился к нему глава региона.

В должности главы Елховского района - самого молодого в Самарской области - продолжит трудиться Наталья Павлова. "Самым важным в своей работе считаю своевременность и качество реализации нацпроектов. За последние годы уже удалось многое сделать, в первую очередь, добиться реконструкции очистных сооружений и строительства водовода. Вы помогли нам, и сегодня эти проекты уже реализуются. Продолжается капитальный ремонт школ, сельских домов культуры, благоустройство общественных пространств", - отметила она, обращаясь к руководителю области.

Дмитрий Азаров пожелал главам городов и районов успехов в работе, еще раз обратив внимание на необходимость слаженной работы, нацеленной на решение проблем, которые обозначают люди, и достижение конкретных результатов.