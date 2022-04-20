Банк "Открытие" снизил ставки по ипотеке

С 20 апреля банк "Открытие" снизил ставки по классическим ипотечным программам. Теперь ставка для покупки квартиры в новостройках и на вторичном рынке начинается от 16,29% годовых.
Минимальная ставка установлена на уровне 16,29% с учетом дисконта за крупный чек и первоначальный взнос от 50%.
По всем программам как для готового, так и строящегося жилья максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса начинается от 10%.
Клиентам, заявки которых были одобрены на прежних условиях, ставки будут снижены при заключении сделки.
Также клиенты банка "Открытие" могут оформить ипотечный кредит по льготным программам с дисконтом 0,5 процентных пункта к базовым ставкам. Ставка по "Ипотеке с господдержкой" составит 11,5% годовых, по "Семейной ипотеке" — 5,5%. Скидка предоставляется заемщикам при первоначальном взносе от 30%.
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").