ВТБ подключит компаниям зарплатный проект за сутки

ВТБ запускает новый комплекс цифровых услуг и упрощает работу клиентов среднего и малого бизнеса с зарплатными проектами. С сервисом "Цифровая сделка" зарплатный проект для бизнеса можно подключить через интернет-банк ВТБ Бизнес за сутки, не посещая офис банка. "Анкетный сервис" и другие возможности упростят сотрудникам заказ карты, а бухгалтерии — начисление заработной платы.

"ВТБ активно развивает обслуживание зарплатных проектов, поэтому мы упрощаем работу цифровых сервисов для представителей среднего и малого бизнеса. Благодаря "Цифровой сделке" скорость перехода на зарплатный проект сократилась в 30 раз, а подключение компании, как правило, происходит за рабочие сутки. Новые услуги помогут бизнесу задействовать целый комплекс цифровых возможностей, высвобождая время и ресурсы компаний для решения бизнес-задач", — прокомментировал Гариф Ромашкин, начальник управления "Зарплатные проекты" ВТБ.

Корпоративные клиенты, которые пользуются расчетно-кассовым обслуживанием и интернет-банком ВТБ Бизнес, могут дистанционно подать заявку на подключение зарплатного проекта и начать работу в новом сервисе "Цифровая сделка" в течение рабочих суток. Удобный интерфейс позволяет оформить заявку в несколько кликов, без необходимости посещать офис банка.

Заявка оформляется в маркетплейсе интернет-банка ВТБ Бизнес в разделе "Зарплатный проект", пакет необходимых документов формируется автоматически в личном кабинете клиента, что позволяет экономить ресурсы бизнеса с помощью технологии безбумажного документооборота. После подключения зарплатного проекта сотрудники компании могут заказать карту на сайте банка по ссылке, которую работникам предоставляет работодатель. В момент заказа сотрудник сможет выбрать удобный вариант получения карты: домой, по месту работы или в офис банка. "Анкетный сервис" упрощает процесс и для бухгалтерии, поскольку отпадает необходимость формировать и направлять в банк реестр на выпуск карт сотрудникам и данные о номерах открытых счетов. Статусы заказанных карт автоматически отобразятся в справочнике сотрудников работодателя в интернет-банке.

По мере выпуска карт сотрудникам бухгалтер в интернет-банке может отслеживать их статус в режиме онлайн для дальнейшей работы по зачислению заработной платы. Также в ВТБ Бизнес бухгалтер может получать бесплатные уведомления по электронной почте или смс о статусах обработки реестров на зачисление заработной платы. Сервис позволяет в любой момент контролировать обработку реестров, оперативно реагировать на ошибки, что ускоряет процесс получения средств сотрудниками компании.