Еще одна тольяттинка поверила мошеннику и потеряла 1,3 млн рублей

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41-летней жительнице Тольятти, экономисту одной из компаний, позвонил неизвестный, представившись сотрудником безопасности одного из банков. Незнакомец сообщил, что мошенники пытаются оформить на имя женщины кредит, и чтобы сохранить сбережения, нужно перевести их на безопасный счет.