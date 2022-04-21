Еще одна тольяттинка поверила мошеннику и потеряла 1,3 млн рублей

41-летней жительнице Тольятти, экономисту одной из компаний, позвонил неизвестный, представившись сотрудником безопасности одного из банков. Незнакомец сообщил, что мошенники пытаются оформить на имя женщины кредит, и чтобы сохранить сбережения, нужно перевести их на безопасный счет.
Доверившись собеседнику, тольяттинка перечислила на указанный им счет 1,33 млн руб., после чего незнакомец перестал выходить на связь.
Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу