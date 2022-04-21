Заслуженный артист России Александр Дмитриев провел мастер-классы в СГИК

В Самарском государственном институте культуры стартовал проект "Музыкальная мастерская успешных", подержанный Президентским фондом культурных инициатив. Первым гостем проекта стал заслуженный артист РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова — баянист Александр Дмитриев.

Его двухдневный мастер-класс, проходивший 17–18 апреля, посетило более 100 участников, в том числе из Самары, Тольятти, Чапаевска, Новокуйбышевска. Специально для педагогов Александр Дмитриев разработал свои методические приемы для работы с учениками: "Я называю это "борьбой с размытым фокусом". Человек играет все почти правильно, но не хватает конкретики. За счет определенных методических моментов можно наметить пути понимания и решения этой проблемы. Когда любишь свою профессию, то забываешь о времени, потому что хочется сделать все по максимуму".

Музыкант высоко оценил подготовку молодых музыкантов в Самаре и отметил серьезную работу преподавателей Самарского государственного института культуры.

Образовательный и наставнический проект в области культуры и искусства "Музыкальная мастерская успешных" будет работать с апреля по ноябрь 2022 г. на базе Самарского государственного института культуры. В течение года его спикерами станут педагоги из ведущих высших профильных образовательных учреждений страны.