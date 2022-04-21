Заслуженный артист России Александр Дмитриев провел мастер-классы в СГИК

В Самарском государственном институте культуры стартовал проект "Музыкальная мастерская успешных", подержанный Президентским фондом культурных инициатив. Первым гостем проекта стал заслуженный артист РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова — баянист Александр Дмитриев.
Его двухдневный мастер-класс, проходивший 17–18 апреля, посетило более 100 участников, в том числе из Самары, Тольятти, Чапаевска, Новокуйбышевска. Специально для педагогов Александр Дмитриев разработал свои методические приемы для работы с учениками: "Я называю это "борьбой с размытым фокусом". Человек играет все почти правильно, но не хватает конкретики. За счет определенных методических моментов можно наметить пути понимания и решения этой проблемы. Когда любишь свою профессию, то забываешь о времени, потому что хочется сделать все по максимуму".
Музыкант высоко оценил подготовку молодых музыкантов в Самаре и отметил серьезную работу преподавателей Самарского государственного института культуры.
Образовательный и наставнический проект в области культуры и искусства "Музыкальная мастерская успешных" будет работать с апреля по ноябрь 2022 г. на базе Самарского государственного института культуры. В течение года его спикерами станут педагоги из ведущих высших профильных образовательных учреждений страны.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!