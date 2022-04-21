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Преступления Происшествия

В полиции ищут пострадавших от КПК "Строительно-сберегательная касса"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Срок предварительного следствия по уголовному делу кредитных потребительских кооперативов "Строительно-сберегательная касса", "Строительная сберегательная касса" и потребительского кооператива "Пенсионная сберегательная касса" продлили до 20 мая 2022 года. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбудили 20 августа 2019 года. Офисы организаций были в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Якутске, Йошкар-Оле, Пензе, Ульяновске, Димитровграде и Жигулевске.

В кооперативах не вели реестр клиентов, были незаконные внутренние правила, договоры потребительского займа заключали с нарушениями. Например, к договорам о передаче денег заключали допсоглашения о предоставлении пайщикам дополнительных 1,05%, а в итоге общий размер процентной ставки повышался до 15%.

В деле более 1 тыс. потерпевших только от действий "Строительно-сберегательной кассы". Сейчас они знакомятся с материалами дела.

К уголовной ответственности привлекают четверых человек.

Потерпевшие, желающие ознакомится с материалами дела могут обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, по адресу: Самара, ул. Полевая, 4, контактный телефон следователя 8(846) 278-10-92 либо к представителям инициативной группы.

Гид потребителя

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Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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