В полиции ищут пострадавших от КПК "Строительно-сберегательная касса"

Срок предварительного следствия по уголовному делу кредитных потребительских кооперативов "Строительно-сберегательная касса", "Строительная сберегательная касса" и потребительского кооператива "Пенсионная сберегательная касса" продлили до 20 мая 2022 года. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбудили 20 августа 2019 года. Офисы организаций были в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Якутске, Йошкар-Оле, Пензе, Ульяновске, Димитровграде и Жигулевске.
В кооперативах не вели реестр клиентов, были незаконные внутренние правила, договоры потребительского займа заключали с нарушениями. Например, к договорам о передаче денег заключали допсоглашения о предоставлении пайщикам дополнительных 1,05%, а в итоге общий размер процентной ставки повышался до 15%.
В деле более 1 тыс. потерпевших только от действий "Строительно-сберегательной кассы". Сейчас они знакомятся с материалами дела.
К уголовной ответственности привлекают четверых человек.
Потерпевшие, желающие ознакомится с материалами дела могут обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, по адресу: Самара, ул. Полевая, 4, контактный телефон следователя 8(846) 278-10-92 либо к представителям инициативной группы.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу