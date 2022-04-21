В полиции ищут пострадавших от КПК "Строительно-сберегательная касса"

Срок предварительного следствия по уголовному делу кредитных потребительских кооперативов "Строительно-сберегательная касса", "Строительная сберегательная касса" и потребительского кооператива "Пенсионная сберегательная касса" продлили до 20 мая 2022 года. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбудили 20 августа 2019 года. Офисы организаций были в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Якутске, Йошкар-Оле, Пензе, Ульяновске, Димитровграде и Жигулевске.

В кооперативах не вели реестр клиентов, были незаконные внутренние правила, договоры потребительского займа заключали с нарушениями. Например, к договорам о передаче денег заключали допсоглашения о предоставлении пайщикам дополнительных 1,05%, а в итоге общий размер процентной ставки повышался до 15%.

В деле более 1 тыс. потерпевших только от действий "Строительно-сберегательной кассы". Сейчас они знакомятся с материалами дела.

К уголовной ответственности привлекают четверых человек.

Потерпевшие, желающие ознакомится с материалами дела могут обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, по адресу: Самара, ул. Полевая, 4, контактный телефон следователя 8(846) 278-10-92 либо к представителям инициативной группы.