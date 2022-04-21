Всероссийский форум "Территория бизнеса — территория жизни" состоится 27 апреля в гостиничном комплексе Marriott Imperial Plaza. В форуме примут участие более 1500 предпринимателей и победителей одноимённой премии со всей страны. Банк "Открытие" выступает официальным партнером форума. Представители банка входят в жюри премии для компаний малого и среднего бизнеса. Также банк выступит официальным спонсором номинации "Цифровая экономика", победитель номинации получит ценные призы в виде учебного модуля "Управление маркетингом и продажами. Mini-MBA" в Moscow Business School, а также ноутбук HUAWEI.

Лидеры российской деловой среды и участники форума обсудят вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса в условиях новой реальности. Пройдут круглые столы по продажам на маркетплейсах, государственной поддержке, малого и среднего бизнеса, развитию экспорта, кредитованию, женскому предпринимательству и бизнес-образованию.

Также в рамках форума состоятся мастер-классы ведущих экспертов в области бизнеса на темы "Лидерство: уроки эффективного руководителя", "Без чего нельзя построить системный бизнес", "Системный подход для выхода из сложной или нестабильной экономической ситуации: как минимизировать негативные факторы и использовать открывающиеся возможности".

На пленарной сессии "Россия — самая предпринимательская страна" эксперты обсудят меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях новой экономической реальности.

Участники форума узнают об инновационных решениях для российского предпринимательства, получат экспертные консультации от профильных специалистов, а также найдут потенциальных партнёров и спонсоров для дальнейшего развития.

Организаторами мероприятие являются Корпорация "Синергия", Общероссийские общественные организации "ОПОРА РОССИИ" и "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РФ.

Участие в форуме бесплатно для всех желающих. Достаточно лишь предварительно зарегистрироваться. Для участников из других городов будет доступна онлайн-трансляция!