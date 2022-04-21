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Банк "Открытие" стал официальным партнером Всероссийского форума "Территория бизнеса — территория жизни"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийский форум "Территория бизнеса — территория жизни" состоится 27 апреля в гостиничном комплексе Marriott Imperial Plaza. В форуме примут участие более 1500 предпринимателей и победителей одноимённой премии со всей страны. Банк "Открытие" выступает официальным партнером форума. Представители банка входят в жюри премии для компаний малого и среднего бизнеса. Также банк выступит официальным спонсором номинации "Цифровая экономика", победитель номинации получит ценные призы в виде учебного модуля "Управление маркетингом и продажами. Mini-MBA" в Moscow Business School, а также ноутбук HUAWEI.

Лидеры российской деловой среды и участники форума обсудят вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса в условиях новой реальности. Пройдут круглые столы по продажам на маркетплейсах, государственной поддержке, малого и среднего бизнеса, развитию экспорта, кредитованию, женскому предпринимательству и бизнес-образованию.

Также в рамках форума состоятся мастер-классы ведущих экспертов в области бизнеса на темы "Лидерство: уроки эффективного руководителя", "Без чего нельзя построить системный бизнес", "Системный подход для выхода из сложной или нестабильной экономической ситуации: как минимизировать негативные факторы и использовать открывающиеся возможности".

На пленарной сессии "Россия — самая предпринимательская страна" эксперты обсудят меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях новой экономической реальности.

Участники форума узнают об инновационных решениях для российского предпринимательства, получат экспертные консультации от профильных специалистов, а также найдут потенциальных партнёров и спонсоров для дальнейшего развития.

Организаторами мероприятие являются Корпорация "Синергия", Общероссийские общественные организации "ОПОРА РОССИИ" и "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РФ.

Участие в форуме бесплатно для всех желающих. Достаточно лишь предварительно зарегистрироваться. Для участников из других городов будет доступна онлайн-трансляция!

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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