Прием заявок на участие в летнем джазовом лагере Moving Club Camp продолжится еще две недели

Заявки на участие в летнем джазовом лагере Moving Club Camp принимаются еще две недели. Джазовый лагерь пройдет 8–10 июля на территории загородного комплекса "Циолковский".

Участников ждут занятия по специальности, мастер-классы и групповые лекции от лучших российских джазовых музыкантов, занятия в ансамблях и вечерние джемы. Завершится 3-х дневная образовательная программа творческой встречей с народным артистом России Игорем Бутманом.

В порядке конкурсного отбора будет допущено всего 50 участников из Самарской области от 18 до 35 лет для бесплатного участия. Для желающих из других городов есть возможность платного участия.

Все претенденты, подавшие заявку на участие, получат подарок от наших партнеров — Института музыки Lanote, вне зависимости от того, пройдет ли заявка конкурсный отбор или нет. После подачи заявки на почту придет промокод на бесплатный доступ к любым двум вебинарам в записи.

Мастер-классы Института музыки Lanote — это лекции от известных российских и зарубежных преподавателей и музыкантов по различным направлениям: импровизации, истории музыки, гармонии, чувству ритма, аранжировке, выбору репертуара и многим другим.

Заявка - https://forms.gle/o6DMw36Qd8La5ztE6

Подробнее о творческом задании - http://samarajazz.ru/jazzcamp

Подробнее о записях лекций Lanote - lanotemusic.ru