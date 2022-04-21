Прием заявок на участие в летнем джазовом лагере Moving Club Camp продолжится еще две недели

Заявки на участие в летнем джазовом лагере Moving Club Camp принимаются еще две недели. Джазовый лагерь пройдет 8–10 июля на территории загородного комплекса "Циолковский".
Участников ждут занятия по специальности, мастер-классы и групповые лекции от лучших российских джазовых музыкантов, занятия в ансамблях и вечерние джемы. Завершится 3-х дневная образовательная программа творческой встречей с народным артистом России Игорем Бутманом.
В порядке конкурсного отбора будет допущено всего 50 участников из Самарской области от 18 до 35 лет для бесплатного участия. Для желающих из других городов есть возможность платного участия.
Все претенденты, подавшие заявку на участие, получат подарок от наших партнеров — Института музыки Lanote, вне зависимости от того, пройдет ли заявка конкурсный отбор или нет. После подачи заявки на почту придет промокод на бесплатный доступ к любым двум вебинарам в записи.
Мастер-классы Института музыки Lanote — это лекции от известных российских и зарубежных преподавателей и музыкантов по различным направлениям: импровизации, истории музыки, гармонии, чувству ритма, аранжировке, выбору репертуара и многим другим.
Заявка - https://forms.gle/o6DMw36Qd8La5ztE6
Подробнее о творческом задании - http://samarajazz.ru/jazzcamp
Подробнее о записях лекций Lanote - lanotemusic.ru
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!