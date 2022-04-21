Бывший полицейский-мошенник из Тольятти получил условный срок

В Тольятти осудили бывшего сотрудника полиции, которого признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В августе 2021 г. полицейский сказал ранее судимому за наркотики местному жителю, что в отношении него ведется проверка по аналогичному преступлению. Правоохранитель вызвался помочь мужчине избежать уголовной ответственности всего за 300 тыс. рублей.

После получения денег подозреваемого задержали сотрудники ФСБ.

Суд назначил бывшему полицейскому два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу еще не вступил.