Россельхозбанк открывает конкурс на получение именной стипендии в 2022/2023 учебном году для учащихся технических специальностей ведущих вузов страны.
Россельхозбанк активно поддерживает развитие IT-сферы в стране и помогает справиться с дефицитом специалистов. Для этого второй год подряд РСХБ запускает конкурс для студентов технических вузов на получение стипендии.
Конкурс направлен на выявление и поддержку молодых специалистов, которые стремятся к развитию в IT-сфере. К участию приглашаются студенты очной формы обучения с хорошей успеваемостью следующих вузов: МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МФТИ, МАИ, НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ "МИСиС", ИТМО (г. Санкт-Петербург), НГТУ НЭТИ (г. Новосибирск). Участники смогут попробовать свои силы в создании новых сервисов для обучения и профессионального развития в агротехе и предложить варианты улучшения пользовательского опыта приложений Свое Родное и Свое За городом. По итогам конкурса 40 лучшим студентам будут предложены именные ежемесячные стипендии на 2022/2023 учебный год в размере 12,5 тыс. рублей, а помимо материальных выплат стипендиаты смогут участвовать в других конкурсах, будут вовлечены в работу всей экосистемы РСХБ.
Для участия необходимо выбрать задание на сайте и в срок до 22 мая 2022 направить решение: описание концепции, прототип и видео-презентацию. Эксперты банка оценят работы участников, учитывая их соответствие описанию и условиям задания, креативность и творческий подход к решению поставленной задачи, технологичность и реализуемость представленного прототипа, а также уровень подготовки презентации и выступления в записи. Во время конкурса участники смогут обращаться к наставникам, а также получать ответы на вопросы во время онлайн-встреч.
"В банке поступательно создается среда для эффективного развития молодежи в агротехнической сфере. Стипендиальный конкурс проходит второй год подряд: в этот раз мы увеличили количество вузов-участников, чтобы дать возможность большему числу студентов проявить свой талант и получить поддержку: кроме ежемесячной выплаты денежного пособия, участники получают новые знания и реальный опыт работы в области цифровизации сельского хозяйства, а также возможность пройти оплачиваемую стажировку", — сообщает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.
Подробная информация о стипендиальном конкурсе представлена на сайте, а для обсуждения вопросов участников создана группа RSHB START для коммуникации в Телеграме.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?