Банк "Открытие" предлагает клиентам private инвестировать в бриллианты и ювелирные украшения

Открытие Private Banking — подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами — в партнерстве с программой ALROSA Diamond Exclusive предлагает для инвестиций коллекцию особо редких бриллиантов и ювелирных украшений.

Для инвестиций доступны бесцветные бриллианты с наивысшими характеристиками весом от трех карат и более, а также бриллианты редчайших фантазийных оттенков: желтые (оттенок Vivid) и розовые.

Все бриллианты, представленные в программе, сертифицированы в Геммологическом институте Америки — GIA (Gemological Institute of America).

Клиенты "Открытие Private Banking" могут стать обладателями драгоценных камней ещё до того, как они будут выставлены на профессиональные аукционы. Сами клиенты, ставшие инвесторами в бриллианты и ювелирные украшения, могут также принять участие в международных аукционах наравне с профессиональными участниками рынка.

Главные преимущества инвестирования по программе ALROSA Diamond Exclusive — возможность повторной продажи через профессиональные аукционы и сеть дистрибуции компании "АЛРОСА", гарантия подлинности и сохранности, производство индивидуальных ювелирных изделий под заказ. Клиентам "Открытия" доступен широкий выбор бриллиантов без наценок посредников, удобные варианты оформления, хранения, страхования в России и за рубежом.