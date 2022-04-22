В самарской кирхе пройдет пасхальный органный концерт

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В воскресенье, 24 апреля, в 16:00, в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга (самарская кирха) пройдет пасхальный концерт "Душа моя, ликуй и пой!" (6+).