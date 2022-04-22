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Музыка Культура

В самарской кирхе пройдет пасхальный органный концерт

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 апреля, в 16:00, в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга (самарская кирха) пройдет пасхальный концерт "Душа моя, ликуй и пой!" (6+).

Музыканты проведут слушателей по страницам пасхальных размышлений композиторов разных эпох: И. С. Баха, Д. Букстехуде, Ж. Лангле, Дж. Раттера, Д. Бедара.

Исполнители: доцент СГИК Анна Лазанчина (флейта); доцент СГИК, органистка Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга Самары Анна Карпова (орган); преподаватель Самарского музыкального училища им. Шаталова Наталия Губина (орган).

Вход: 400 руб. и 250 руб. для школьников, студентов и пенсионеров.

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

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