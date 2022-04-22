В Тольятти задержали парня, севшего за руль с поддельными водительскими правами

В Тольятти полицейские задержали 21-летнего безработного автомобилиста без водительских прав. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 4:00 на посту КПП "Рубеж" сотрудники ГИБДД остановили Datsun для проверки документов. Находившийся за рулем парень предъявил водительское удостоверение, но правоохранители усомнились в подлинности документа. Экспертиза это подтвердила.

Задержанный признал вину и рассказал, что купил водительское удостоверение через интернет.

Возбуждено уголовное дело.