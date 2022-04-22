Жительницу Самарской области подозревают в мошенничестве с пособием по безработице

В Жигулевске местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве с социальными пособиями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 29-летняя сельская жительница обратилась в центр занятости. Из-за отсутствия подходящих вакансий женщину признали безработной и назначили ей пособие. Со временем она заключила трудовой договор, не сообщила об этом в центр занятости и незаконно получила пособие за ноябрь и декабрь 2021 г. - более 28 тыс. рублей.