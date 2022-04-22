Жительницу Самарской области подозревают в мошенничестве с пособием по безработице

В Жигулевске местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве с социальными пособиями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, 29-летняя сельская жительница обратилась в центр занятости. Из-за отсутствия подходящих вакансий женщину признали безработной и назначили ей пособие. Со временем она заключила трудовой договор, не сообщила об этом в центр занятости и незаконно получила пособие за ноябрь и декабрь 2021 г. - более 28 тыс. рублей.
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу