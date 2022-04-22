В Красноярском районе каждое утро будут включать гимн Российской Федерации

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В селах Красный Яр, Белозерки, Малая Каменка и пос. Угловой каждое утро, в 8:00, через уличные ретрансляторы будет включаться гимн Российской Федерации.