В Красноярском районе каждое утро будут включать гимн Российской Федерации

В селах Красный Яр, Белозерки, Малая Каменка и пос. Угловой каждое утро, в 8:00, через уличные ретрансляторы будет включаться гимн Российской Федерации.
Соответствующее постановление подписано главой сельского поселения Красный Яр.
"Включение гимна будет производиться в целях патриотического воспитания, чувства гражданственности и любви к Родине. Настоящее постановление вступает в силу с 22 апреля", — говорится в документе.
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