Банк "Открытие": снижения цен на золото можно ожидать уже в мае

Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"С начала года стоимость золота на Московской бирже выросла на 9,5% — до 4 765 рублей за 1 грамм. При этом относительно аналогичного периода прошлого года котировки металла сейчас также на 10% выше, однако на 40% ниже исторического максимума, достигнутого в марте 2022 г. на уровне 8 000 рублей за грамм.

В этом году волатильность цены золота увеличилась на фоне структурных изменений на рынке, существенного роста мировых котировок металла, а также из-за динамики курса доллара США по отношению к рублю. В частности, внутренний спрос в РФ увеличился из-за отмены НДС на слитки золота при одновременном снижении доступности вложений в традиционные для российских граждан защитные инструменты. В этих условиях у золота появился шанс занять более прочную позицию в России в качестве долгосрочного инструмента защиты сбережений.

Что касается мировых цен на золото, то они продолжают оказывать непосредственное влияние на стоимость металла в РФ, так как большая часть этого металла, производимого в России, отгружается на экспорт. На мировом рынке золота также ожидаемо вырос спрос со стороны развитых стран, где увеличилась потребность в инструментах хеджирования рисков финансовых рынков в условиях геополитической напряженности и высокой инфляции.

Наибольший вклад в текущее снижение стоимости золота в России относительно рекордных уровней марта 2022 г. вносит именно волатильность рубля, так как на международных площадках его котировки остаются вблизи исторического максимума. По итогам 21 апреля 2022 г. фиксинг цены золота в Лондоне составил $1 943,7/тр. унцию, что на 7,2% выше, чем 4 января 2022 г. и лишь на 4,7% меньше максимума, достигнутого 8 марта 2022 г. на уровне $2 039/тр. унция. Разница в динамике стоимости золота внутри России и на внешних рынках обусловлена укреплением курса рубля почти на 50% относительно значений начала марта 2022 г.

В краткосрочной перспективе стоимость золота на российском рынке продолжит определяться сразу двумя весьма волатильными показателями: курсом рубля и динамикой цены металла на мировых площадках. По базовому сценарию "Открытие Research", в случае сокращения геополитической напряженности мировые цены на золото, выраженные в долларах США, начнут планомерно снижаться уже в конце мая 2022 г. на фоне существенного ужесточения ДКП мировых Центральных банков в рамках борьбы с инфляцией. При этом курс рубля может частично компенсировать это снижение за счет роста до уровней, более обоснованных фундаментальными показателями экономики России.

В этом сценарии стоимость золота на российском рынке будет оставаться вблизи текущих уровней в течение следующих трех месяцев. С учетом исторических максимумов в марте, среднее значение стоимости 1 грамма золота в РФ в 2022 г. может составить 5 650 — 5 725 рублей".