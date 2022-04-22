В "Жигулевской долине" создали автономную установку для получения электроэнергии из природного газа

Резидент технопарка "Жигулевская долина" ООО "Ренфорс-НТ" представил разработку в области энергетики. Автономный модуль получения электроэнергии позволит вырабатывать электричество из метана и снижать углеродный след. Разработка ученых призвана обеспечить "зеленой" электроэнергией участки магистральных дорог, населенные пункты и технологические объекты, рассказали авторы проекта.

Технопарк "Жигулевская долина" — одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание созданию комфортных условий для развития технологического и инновационного предпринимательства. Благоприятный деловой климат в регионе формируется в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство".

Готовый энергомодуль, разработанный резидентом технопарка, не требует фундамента или капитального строительства и способен работать в непрерывном режиме 4-5 лет без присутствия техперсонала. Конструкция позволяет менять конечную установку под нужды конкретных потребителей — от крупных производств до владельцев частных домов. Выходная электрическая мощность собранной в технопарке установки составляет 1 кВт.

"В качестве топлива используется газ из магистрального трубопровода, что позволяет исключить логистическую составляющую по доставке горючего. Также, в отличие от иностранных аналогов, наша установка не требует использования воды. По сути, единственное, что нужно для работы модуля — это наличие природного газа из трубопровода", — рассказал координатор проекта Максим Арефьев.

Принцип работы установки основан на реакции, которая проходит в процессе риформинга (на принципах парциального окисления) природного газа в синтез-газ, являющийся топливом для твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ). Электричество в ТОТЭ производится посредством электрохимического процесса, который преобразовывает энергию, запасенную в атомах водорода, позволяя получить до 65% КПД по электричеству. Остальная энергия преобразовывается в тепловую энергию.

"Технопарк "Жигулевская долина" — флагманская площадка нашего региона по работе с высокотехнологичными и инновационными проектами. Сегодня здесь успешно развиваются более 250 резидентов с разработками в самых разных сферах деятельности: информационных технологий, медицины, здорового образа жизни, инжиниринга, автопрома, энергетики. Мы делаем все, чтобы наши разработчики создавали уникальные продукты и технологии, воплощали в жизнь свои идеи, выводили их на рынок и находили заказчиков, в том числе среди крупных компаний и госкорпораций", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Авторы проекта отмечают, что устройство может стать существенной альтернативой дизельным генераторам в отдаленных регионах страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Модульной энергоустановкой уже заинтересовались АО "Газпром" и госкорпорация Росатом.

"Энергоустановки, основанные на риформинге, появились еще в начале 20-го века. И главная проблема таких установок — вывод в серию и широкое их применение. Готовность изделия, которую показал резидент технопарка "Жигулевская долина", и КПД этого изделия впечатляют. Планы крупного бизнеса покупать такие установки говорят о потенциальном коммерческом успехе изделия. Такая связка ученых-изобретателей и бизнеса — это и есть инновационное развитие в чистом виде", — отметил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов.

Самарская область наряду с еще 16 субъектами Российской Федерации является участником АИРР. Цель Ассоциации инновационных регионов России — содействие эффективному инновационному развитию регионов-участников. На долю регионов ассоциации приходится более 45,7% всей инновационной продукции страны.